تمويل ميسر بدون كفيل || شركة إمكان للتمويل

تمويل ميسر بدون كفيل، حيث توفر شركة إمكان تمويل شخصي مميز يعمل علي تلبية جميع الاحتياجات المالية، حيث توفر شركة إمكان التقديم بالتمويل بكل سرعة وسهولة من خلال تطبيق إمكان من الجوال الشخصي، والحصول علي موافقة فورية على طلب التمويل من خلال شروط وإجراءات بسيطة، وتعمل الشركة علي منح التمويلات بدون شرط موافقة الكفيل أو شرط تحويل الراتب الشهري للعميل من جهة العمل سواء كانت جهة العمل بالقطاعات الحكومية أو شبه الحكومية ونفس الأمر للقطاع الخاص، بما يجعل الحصول علي التمويل سريع وسهل بأي وقت يرغب به العميل، وسوف نبرز لكم أهم مميزات التمويل وطريقة الحصول علي تمويل ميسر بدون كفيل.

شركة إمكان ومميزات تمويلاتها

تعمل شركة إمكان علي توفير جميع المقومات التي بدورها تلعب علي جذب أكبر عدد ممكن من العملاء، ويتوفر ذلك فعلياً من خلال توفير التمويل الشخصي بمميزات هامة يحرص كل عميل علي البحث عنها، ومنها ما يلي:

يمكن لأي عميل أن يطلب تمويل يبدأ من 2000 ريال ليصل الى 50,000 ريال سعودي.

جميع مبالغ التمويل يحصل عليها العميل بدون تحويل الراتب.

يمكن تقديم طلب تمويل بدون شرط موافقة جهة العمل.

التمويل متاح الحصول عليه بدون كفيل.

يحصل العميل علي قيمة التمويل وفق إجراءات سريعة ومرنة لجميع العملاء بلا استثناء.

اشتراطات الحصول علي تمويل من إمكان

عملت منصة إمكان علي توفير تمويلاتها للعملاء داخل المملكة العربية السعودية، ليحصل العملاء علي تمويلات بدون بنوك من الشركة بهذه الشروط:

يجب أن يكون العميل أحد العاملين بالقطاعات المدنية الحكومية أو الخاصة أو المتقاعدين.

يتطلب أن يكون العمر الخاص بالعميل من 25 إلى 60 سنة حتي يستطيع العميل التقديم علي التمويل.

مدة العمل للقطاع الخاص الذي يخص التقديم في التمويل هي (6 أشهر).

يجب توافر سجل ائتماني جيد.

أن يكون العميل ملتزم بسداد قيمة الأقساط التي يتم تحديدها مع الشركة.

طريقة طلب التمويل

يستطيع جميع العملاء التقديم بتمويل بدون كفيل من خلال موقع الشركة التالي/ شركة إمكان، أو أن يتم التقديم من خلال تطبيق إمكان بالخطوات التالية: