نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة إلغاء تأشيرة عمرة مضيف 1443 وضبط تطبيق اعتمرنا السعودية في المقال التالي
إلغاء تأشيرة عمرة مضيف 1443هـ بقرار رسمي أوضحته منذ ساعات قليلة اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022 الموافق 22 رجب 1443هـ من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي الإلكتروني العناية بضيوف الرحمن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ردًا على استفسار أحد المستفيدين، وقد جاء نص سؤال المستفيد كالتالي: “هل متاح عمرة مضيف؟ أم هي مقيدة أو تأشيرة عمره عادية فقط؟“، وجاء رد حساب العناية بضيوف الرحمن كالتالي” تم إلغاء تأشيرة عمرة مضيف، وسيتم الإعلان عنها حال ظهور أي مستجدات عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة”.
قرار إلغاء تأشيرة عمرة مضيف وشروط تصاريح العمرة 1443
إضافة لما سبق أوضحت وزارة الحج والعمرة فيما سبق عبر موقعها الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شروط إصدار تصاريح العمرة وتصاريح الصلاة وتصاريح الزيارة نذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا القيام باستخراج اتصريح من خلال تطبيق توكلنا أو اعتمرنا.
- كذلك شرط أن تكون بيانات امستفيد راغب إصدار التصاريح تم تحديثها عبر منصة أبشر.
- في النهاية شرط ظهور حالة محصن عبر تطبيق توكلنا.
خطوات التعامل مع عطل تطبيق اعتمرنا 2022 السعودية
كما أوضحت الوزارة أنه في حال ظهور عطل بتطبيق اعتمرنا أوضح حساب العناية بضيوف الرحمن خطوات حل المشكلة كالتالي:
- أولًا القيام بتحديث تطبيق اعتمرنا آخر إصدار منه.
- كذلك في حال لم يحدث تغير قم بحذف التطبيق نهائيًا من الجوال وتحميله مرة أخرى.
- كما يجب التأكد من تاريخ الميلاد المسجل في بيانات تطبيق توكلنا وتطابقه مع بيانات تطبيق اعتمرنا.
ضوابط القادمين إلى المملكة للعمرة 2022
كما أوضحت وزارة الحج والعمرة أن كافة القادمين إلى المملكة لأداء فريضة العمرة أو للزيارة أو حتى مواطنيها بصرف النظر عن حالتهم كمحصنين، لابد من توافر شروط السفر للمملكة التالية:
- أولًا حمل شهادة فحص PCR المعتمدة ضد مستجدات فيروس كورونا من عينة تم مرور 48 ساعة عليها قبل موعد عودتهم للمملكة.
- يستثنى من الشرط السابق الأطفال تحت سن 8 أعوام مع الوضع في الاعتبار إجراء فحص الإصابة بفيروس الأطفال.
- في النهاية يسمح بالمصاب بفيروس كورونا دخول المملكة بعد مضي المدة التالية دون الحاجة لإعادة الفحص.
- أولًا مدة 7 أيام من موعد أخذ العينة الإيجابية لمن اكتمل عدد جرعاته المعتمدة من السعودية.
- أيضًا مدة 10 أيام من موعد أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل عدد جرعاته المعتمدة من السعودية.
كيفية التسجيل في تطبيق اعتمرنا لأداء فريضة العمرة 1443
بإمكان راغبي طلب تصاريح أداء العمرة، اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- أولًا القيام بتسجيل الدخول لموقع اعتمرنا بعد تحميل التطبيق من على احدى متجري بلاي ستور، أو آب ستور.
- بعد ذلك قم باختيار اللغة عبر الأيقونة المخصصة لذلك.
- كذلك كتابة كافة البيانات الرسمية وجميع المعلومات المطلوبة الخاصة بالمستخدم، والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- النقر على أيقونة موافق.
- أيضًا قم باختيار نوع التصريح الذي ترغب به بانقر على أيقونة العمرة.
- يلي ذلك إذا كان المستخدم يرغب تصريح بمفرده أو لأحد المرافقين.
- كما يجب اختيار التاريخ والوقت المناسب للمستخدم.
- يلي ذلك قم باختيار مكان التجمع من النقط المتاحة على التطبيق.
- في النهاية انقر على أيقونة موافقة على كافة تعليمات دخول الحرم.
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