نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد وشروط استحقاق أهلية الراتب الشهري 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، هو الشاغل الرئيسي للعديد من المستفيدين من مقطوعة الضمان حيث تم صرف الدفعة الأولي من المعاش الشهري للضمان الجديد في 20-1-2022، ومن المنتظر الإعلان عن موعد صرف الدفعة الثانية من الضمان المطور حيث يتم صرف الراتب التقاعدي للعديد من الفئات المستحقة والمستوفين شروط أهلية الضمان، وذلك بهدف مساعدتهم علي معايشة الحياة وغلاء الأسعار ونتوجه عبر السطور التالية لتتعرف عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، واهم شروط استحقاق الأهلية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

ما زلنا نتابع الإعلان عن موعد نزول الضمان الجديد للمستحقين، حتي وقتنا الحالي تم الإعلان عن إيداع صرف الرواتب ويستمر حتي نهاية يوم الأربعاء، وأكدت وزارة الموارد أنها تعمل علي مراجعة ورصد المستحقين من الضمان، ونوهت علي ضرورة زيارة منصة الضمان والتأكد من أهلية الضمان وتحديث البيانات للمسجلين بالضمان، ونوهت الصفحة الرسمية للضمان الاجتماعي انه في حالة الاستعلام عن أي مشكلة تخص الضمان يجب الاتصال علي الرقم 19911، أو من خلال التواصل مع الصفحة الرسمية بتويتر.

شروط استحقاق أهلية الضمان المطور

نوهت وزارة الموارد علي المستحقين من معاش الضمان والراغبين في التسجيل من ضرورة استيفاء شروط الضمان والالتزام بها حتي لا يتم توقف صرف الضمان الاجتماعي الجديد، ومن اهم الشروط التالي:

يجب تطابق كافة البيانات المسجل بها الفرد مع المستخلصة من الجهات ذات الصلة. الحد الأدنى للراتب الشهري للفرد 550 ريال ولعائل الأسرة 1100 ريال. المستفيد من الراتب يجب أن لا يكون يمكس بأحدي مراكز ودور الرعاية. إذا كان المعيل لديه أكثر من أسرة ، يكون لكل أسرة معاش تقاعدي مستقل. يجب عدم امتلاك الفرد أصول ذات قيمة عالية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للدفعة الثانية

وضحت وزارة الموارد البشرية أن الدفعة الثانية من المسجلين بالضمان الجديد تم الإعلان عنها ويتم صرف الراتب الشهري لهم بموعد أقصاة شهر منذ أعلان الدفعة، ويهدف النظام الجديد إلى تقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقًا وذوي الهمم وكبار السن الغير قادرين علي العمل، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية بدأت في تلقي طلبات الحصول على النظام الجديد في 20 نوفمبر 2021.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

منصة الدعم والحماية الاجتماعية تم أطلاقها مع أعلان الضمان الجديد للتسجيل بها، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:

تسجيل الدخول للرابط الخاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

إنشاء حساب جديد بالمنصة.

كتابة كافة بيانات التسجيل الخاصة بالمستفيد الحالي وعدد أفراد الأسرة والأصول والأملاك.

ثم حدد مربع الخدمات الإلكترونية وانقر علي معاش الضمان.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات بشكل صحيح، اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

اقرأ الشروط والأحكام المذكورة أمامك على الموقع واقبلها.

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

بذلك وضحنا موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور من ذكر كافة شروط استحقاق المعاش الشهري للمسجلين بمقطوعة الضمان.