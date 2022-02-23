عرض سداد المديونية للتمويل الشخصي لدى الراجحي للسعودي والمقيم

مصرف الراجحي من أكبر وأعرق المصارف بالمملكة العربية السعودية والذى يتميز بأنه يقدم لكافة العملاء وأيضاً بكافة القطاعات خدمات تمويلية تنافسية وبمزايا تناسب احتياجات العملاء فمناسبة يوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية يقدم مصرف الراجحي عرض سداد المديونية للتمويل الشخصي والذى يتميز بأنه متاح للسعودي وأيضاً المقيم وكذلك العملاء المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية.

عرض سداد المديونية لدى مصرف الراجحي بالسعودية

من ضمن المنتجات التمويلية التى يقدمها مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية عرض سداد المديونية والذى يتيح سداد أى تمويل فى أى بنوك أخرى ويتميز هذا البرامج بالآتي

يتميز تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

كما يتميز تمويل سداد المديونية أيضاً بأنه متاح للعملاء الغير سعوديين.

أيضاً يستطيع العميل المتقاعد طلب تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي.

أيضاً يستطيع العميل الحصول على مبلغ تمويلي ربما يصل قيمة إلى 2500000 ريال سعودي.

كذلك يستطيع العميل تأجيل سداد أول قسطين لمنتج سداد المديونية لدى مصرف الراجحي.

يتم أيضاً الإعفاء عن المديونية في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

يتمكن أيضاً العميل من الاستفادة بجميع الخدمات والمنتجات التي يوفرها مصرف الراجحي بالسعودية.

متاح أيضاً السداد المبكر أثناء فترة التمويل لدى مصرف الراجحي.

طلب تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي

كل العملاء الراغبين في طلب تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي سواء السعوديين وأيضاً المقيمين طلب التمويل من خلال إحدى الطرق التالية

يستطيع العميل طلب التمويل من خلال الإتصال على الرقم 8001241222.

أيضاً يمكن طلب التمويل عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي بالسعودية.

شروط تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي بالسعودية

حدد مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية مجموعة بسيطة من الشروط الواجب توافرها لدى العميل الراغب في طلب تمويل سداد المديونية ومن بين تلك الشروط ما يلي