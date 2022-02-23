كيفية فتح حساب بنك الإنماء أون لاين عبر الإنترنت وشروط فتح الحساب ٬ فتح حساب لمصرف الإنماء عبر الإنترنت يعتبر مصرف الإنماء من أهم البنوك السعودية التي يفضلها الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ، وليجأون دائمًا لاستثمار أموالهم بالطريقة الصحيحة. لذلك ، هناك العديد من الأسئلة والاستفسارات حول كيفية التعامل مع مصرف الإنماء وأهمية هذا الموضوع ، والتي سيتم تناولها من خلال هذا المقال ، نقدم جميع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع التي يحتاجها كثير من الناس.

كيفية فتح حساب بنك الإنماء

وفقًا لأوامر الحكومة السعودية التي تسعى دائمًا لتوفير الوقت والجهد من خلال استكمال جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن ، فقد طور مصرف الإنماء طريقة لفتح حساب إلكتروني من خلال اتباع عدة خطوات لضمان فتح الحساب بشكل صحيح ، وهي الخطوات كالتالي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمصرف الإنماء.

اختر خدمة فتح حساب فردي بأعلى الصفحة.

تعرف على تفاصيل الخدمة وانقر على أيقونة فتح الحساب الآن.

أدخل رقم الهوية في الحقل المخصص لذلك ووافق على الشروط والأحكام.

اكتب كل البيانات المطلوبة.

اختيار رقم هوية الإنماء والموافقة على جميع الإقرارات.

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر للأفراد للتحقق من هويتك.

ستظهر رسالة تؤكد نجاح فتح الحساب ، ويمكنك الآن التسجيل على إنترنت إنماء.

ما هي شروط فتح حساب في بنك الإنماء

وضع مصرف الإنماء عدة شروط يجب توفرها لإنشاء حساب في مصرف الإنماء السعودي ، ومن أهم هذه الشروط:

وجود بطاقة هوية سارية المفعول لإثبات جنسية العميل. يجب وجود بريد إلكتروني خاص بالعميل يتم من خلاله التعامل مع العميل وإرسال معلوماته المهمة إليه. وجود هاتف ثابت للعميل حتى يتمكن البنك من التواصل مع العميل بشأن أي مشكلة. بالنسبة للأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ، يلزم إحضار رقم الإقامة وجواز السفر ساري المفعول. لا يمكن فتح حساب في مصرف الإنماء إلا بعد ملء نموذج العلاقة الموحدة.

ما هي مميزات الحساب في بنك الإنماء

هناك بعض المزايا التي يحصل عليها العميل بعد فتح حساب لدى مصرف الإنماء ، ومن أهمها: