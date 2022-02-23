تنتهي 1 مارس 2022.. عروض العثيم الأسبوعية الجديدة في السعودية كاملة

تأتي أقوى العروض في أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية، تزامنًا مع الاحتفال بيوم التأسيس السعودي الذي اعتمده خادم الحرمين الشريفين يوم 22 فبراير من كل عام ميلادي، وهي فرصة للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستفادة من الخصومات التي قررتها شركة عبد الله العثيم خلال هذا الأسبوع الذي يبدأ صباح يوم الأربعاء 23 فبراير وينتهي يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر مارس الممقبل.

أقوى العروض في أسواق العثيم بمناسبة يوم التأسيس

وننشر أقوى العروض في أسواق العثيم بمناسبة يوم التأسيس 2022م، خدمة للمواطنين والمقيمين في السعودية الراغبين في الاستفادة من هذه العروض، وذلك على النحو التالي:

ربطة زيت نور دوار الشمس، بسعر 35.95 بدلا من 48.95 ريال سعودي.

كيس أرز الوليمة مزه بسمتي 10 كجم، بسغر 64.95 ريال سعودي، بدلا من 80.95 ريال سعودي.

كرتونة دجاج ساديا مجمد، بسعر 131.95 ريال سعودي، بدلا من 154.95 ريا سعودي.

علبة صابون تاي بودرة أوتوماتيك 2.25 كجم، بسعر 20.95 ريال سعودي، بدلا من 38.95 ريال سعودي.

رابطة جبن بوك كاسات كريم، بسعر 20.95 ريال سعودي، بدلا من 34.95 ريال سعودي.

ثلاث حبات تونة حدائق كاليفورنيا لايت، بسعر 11.95 ريال سعودي، بدلا من 20.25 ريال سعودي.

ويمكن الاطلاع على باقي العروض من خلال الموقع الإلكتروني لشركة العثيم.

كيفية الحصول على بطاقة اكتساب وأهم مميزاتها

ويمكن الحصول على بطاقة اكتساب من شركة العثيم بكل سهولة، بالتوجه إلى أي فرع للعثيم قريب من سكن العميل وطلب البطاقة من الكاشير، ليتم الحصول عليها فورًا، كما يمكن تفعيلها عبر تطبيق اكتساب، وبالنسبة لمميزاتها فهي على النحو التالي: