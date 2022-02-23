قرض بدون فوائد لمن بدون وظيفة بمبلغ 120 ألف ريال ومتاح للموظفين بشروط

إذا كنت مواطن سعودي أو مواطنة سعودية وتبحث عن أفضل طريقة لتحصل بها على مبلغ من المال يساعدك في القضاء على أزماتك، أو أن ت حصل على عمل حر لك وخاص بك، ومن خلاله تقم بالحصول على المال المناسب لمعيشة هنية، فإليك أبسط الطرق والحلول الخدمية من البنوك أو الشركات داخل المملكة العربية السعودية، لأن أهمية راحة الفرد هي من أولويات المهام التي يخدم بها الجميع في المجتمع، ولذلك فيمكنك أن تحصل على مبلغ من المال 120 ألف ريال حتى إذا كنت عاطل عن العمل وتبحث عن وظيفة، وأيضاً متاح للموظفين الحصول على هذا المبلغ وبأبسط الإجراءات والطرق.

ماهو تمويل العمل الحر؟

يقدم لك التمويل النقدي والتمويل العيني وهذان التمويلان للعاطلين والموظفين داخل المملكة، عروض يوم التأسيس، ويختص السعوديين فقط، وله مزايا معينة ومن ضمن تلك المزايا أنه بمبلغ يصل حتى 120 ألف ريال للتمويل النقدي، و150 ألف ريال للتمويل العيني، ويهدف إلى تنمية المهن، من المهن التخصصية، ومهن الأسر المنتجة، ومهن عقارية، رابط طلب دعم ريف، ومهنة الحرف اليدوية، ومهنة التنمية الريفية، وفترة السداد تصل حتى 40 شهرا، على أن يتم السداد بأقساط بسيطة ومن اختيار العميل، وتبدأ من 500 ريال وحتى 1500 ريال، ولكن إذا كنت موظف فيجب أن لا يزيد الدخل الشهري عن 20 ألف ريال حتى تحصل على التمويل، والقرض متاح للسعوديين والسعوديات، وفي أقل وقت سوف يكون معك المبلغ المالي لتستطيع أن تبني مستقبلك وعملك الخاص بالسداد البسيط وفترة طويلة.

قرض العاطلين عن العمل

لكي تحصل على المبلغ التمويلي إذا كان العمر لا يقل عن 18 عاما ويصل حتى 65 عاما، قرض سيارات مستعملة، ويجب أن يكون لديك وثيقة العمل الحر، وتلك الوثيقة يتم إصدارها من خلال منصة العمل الحر، وهي بدون رسوم ومجانية وتكون صلاحيتها لمدة سنة، ويجب أن تكون بها المهنة التي تمتهنها وتريد العمل بها، حتى تحصل على التمويل، ومن أهم مميزات الوثيقة أنك سوف تحصل على حساب بنكي باسمك، وسوف تستفيد من التأمينات الاجتماعية من خلال المشاركة بها، وهناك أيضاً مزايا أخر وعروض متوفرة لك عند حصولك عليها، وهذا القرض الأولوية له للعاطلين ومن يحتاج إلى وظيفة للعمل الحر، وسوف تحصل على التمويل بدون فوائد وبمدة طويلة للسداد، بدون قلق أو خوف.

خطوات الحصول على التمويل النقدي

حتى تحصل على التمويل النقدي إذا كنت موظف أو بدون وظيفة، أو غير مخدومين، فتقدم لطلبك من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية ومعك جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، من الهوية الوطنية، والعنوان، ورقم حساب الآيبان، وكشف حساب بنكي، ووثيقة العمل الحر ومذكور بها المهنة التي تريد أن تمتهنها، والتمويل برسوم إدارية فقط 4000 ريال، وبدون فوائد، وإذا أردت الاستفسار عن التمويل أو طلب التمويل يمكنك الاتصال على رقم خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية 920008002.