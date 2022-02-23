نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات نقل ملكية المركبات عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اتجاه المملكة للتسهيل على المواطنين، عبر استخدام التكنولوجيا، ووفقا لرؤية 2030 فقد أتيح إنهاء معظم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، من خلال المنصات الإلكترونية التي وفرتها الدولة، ومن أهم تلك المنصات منصة أبشر والتي تربط بين جميع القطاعات الحكومية بشكل إليكتروني عبر الإنترنت.

ومؤخرًا وضمن 200 خدمة تقدمها منصة أبشر للمواطنين داخل المملكة، أتيح للمواطنين نقل ملكية المركبات عبر نظام أبشر، وذلك للأفراد فقط، أما الشركات والمؤسسات التجارية فيجب أن تلجأ لمعارض السيارات.

شروط نقل ملكية السيارات عبر أبشر

يجب أن يكون الفحص الدوري للسيارة ساريًا، وأيضا استمارة الملكية، وأيضا تأمين السيارة.

لا يجب أن لا يكون هناك أي مخالفات على السيارة أو على السجل المدني لمالك رقم لوحة السيارة.

يجب أن يكون كل من البائع والمشتري مسجلين بالمنصة.

يجب أن يحمل كل من البائع والمشتري الجنسية السعودية، إذا كانت المركبة تحمل ترخيص نقل خاص أو خصوصي.

وبالنسبة لغير السعوديين يجب أن تكون الرخصة من نوع خصوصي

يجب أن يتم تسديد رسوم نقل الملكية البالغ قيمتها 150 ريال سعودي عبر نظام الدفوعات الحكومية.

أن لا يقل ثمن المركبة عن 5آلاف ريال ولا يزيد عن 50 ألف ريال.

يحق للمقيم أن ينقل ملكية سيارتين لاسمه من نوع خصوصي، بشرط ألا يزيد عدد المقاعد بالمركبة الواحدة عن 8 مقاعد.

خطوات نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر

قبل بدء خطوات نقل الملكية يجب أن يتأكد المشتري من معاينة السيارة أو المركبة معاينة كاملة والتأكد من أن مواصفاتها مناسبة له.

يجب أن يدخل البائع لحسابه على منصة أبشر، وتحديد المركبة، وإدخال رقم حسابه البنكي المسجل بأحد البنوك المحلية، وأيضا ثمن البيع، ورقم هوية المشتري وتاريخ ميلاده.

يجب أن يدخل المشتري إلى حسابه في خلال ساعة على الأكثر ، وقبول الطلب وإلا سوف يتم إلغاء عملية البيع بشكل تلقائي، ثم يقوم المشتري بإدخال رقم حسابه البنكي الذي يريد استرداد أمواله عليه(في حالة عدم إتمام البيع).

يجب أن يقوم المشتري بإيداع ثمن المركبة في حساب الخدمة ، في خلال 72 ساعة من الموافقة على الطلب، وإلا فإن الصفقة تكون لاغية، وفي حالة الإيداع سوف تصل رسالة نصية للطرفين لإبلاغهم بذلك.

يجب أن يقوم البائع بتسليم المركبة للمشتري في خلال 24 ساعة، ويجب إدخال رمز التحقق الآلي إلى المنصة في خلال تلك الفترة، وإلا يعتبر البيع لاغيًا تلقائيًا.

في حالة إتمام العملية بنجاح يتم تحويل الأموال لحساب البائع في خلال 5 أيام.

في حالة إلغاء الصفقة لأي سبب من الأسباب سوف يتم إعلام الطرفين برسالة نصية على هواتفهم، مع إعادة الأموال والرسوم بطريقة إلكترونية للمشتري مرة أخرى.

رسوم نقل ملكية المركبة عبر منصة أبشر

بجانب الرسوم الحكومية السابقة، يقوم المشتري بدفع 200 ريال يتم إضافتها لثمن المركبة الأصلي عند التحويل، وفي حالة فشل إتمام الصفقة يتم استرداد الرسوم.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يمكنك أن تتأكد من مخالفات السيارة قبل بيعها عبر الإنترنت برقم الهوية أو الإقامة الخاصة بالمقيم.

وكل ما عليك فعله هو الدخول لنظام أبشر للاستعلام عن المخالفات المرورية غير المدفوعة.

اختر نوع الوثيقة سواء الوية الوطنية أو جواز السفر أو الإقامة بالنسبة للمواطنين.

ادخل رقم وثيقتك، وحدد جنسيتك، ثم ادخل الرمز الظاهر أمامك، واضغط على عرض.

إذا كان صاحب الهوية لديه مخالفات سوف تظهر قيمتها، وإذا لم يكن فسوف يعرض لك لا يوجد مخالفات.

وبذلك قد نكون قد عرضنا لكم خطوات نقل ملكية سيارة عبر نظام أبشر، وشروط نقل الملكية وطريقة الاستعلام عن مخالفاتك المرورية قبل البيع.