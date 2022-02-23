قرض يبدأ من 50 ألف ريال للرجال والسيدات بدون كفيل

يقدم البنك السعودي الاستثماري تمويل شخصي يبدأ من 50 الف ريال سعودي بدون كلفة اجل، حيث يعتبر البنك من افضل البنك بالمملكة السعودية التي يقدم منتجات تمويلية متساهلة ومتوافقة مع هيئة الشريعة الاسلامية، والتي يقدم التمويل بأكبر قيمة مالية تصل الي مليون الف ريال سعودي، حيث يقدم البنك التمويل بهدف دعم العملاء ومساندتهم في تحسين حياتهم من اجل بناء عمل مشروع خاص بهم أو لشراء منزل ويتم الحصول علي بعد التوافق علي جميع الشروط التي وضعها البنك السعودي الاستثماري.

تعرف علي مزايا التمويل الشخصي من البنك السعودي الاستثماري

يمتاز التمويل بتوافقه مع أحكام الشريعة الاسلامية. متاح للعميل الحصول علي تمويل إضافي بعد سداد نسبة محددة من أقساط التمويل. يمكن طلب إعادة الحصول علي التمويل بعد الانتهاء من سداد الأقساط المتبقية. يقدم التمويل بدون الحاجة لوجود كفيل. يقدم المنتج التمويلي فوري، يمكن للعميل عليه خلال 24 ساعة بعد توفير جميع المستندات الخاصة بطلب التمويل. يمنح البنك العميل اعفاء من من سداد باقي الأقساط في حالة الوفاة أو العجز لاقدر الله.

تمويل البنك السعودي الاستثماري بدون كفيل

تمويل البنك السعودي الاستثماري، هو تمويل نقدي يصل الي مليون ألف ريال سعودي، حيث انه يقدم لجميع الفئات بالمملكة السعودية ومتاح للرجال وأيضا السيدات الموظفين، ولاكن التمويل متاح للمواطنين السعودين فقط، ولا يتوفر للوافدين، ويتم الحصول عليه وفقا للشروط والأحكام التي وضعها البنك، فقد أوضح البنك السعودي من خلال الموقع الرسمي التابعة له انه يمكن للعملاء التقديم علي التمويل الشخصي التي يبدأ من 50 ألف ريال سعودي، ولاكن لابد من توفير بعض الاوراق عند البدأ في التقديم، والتي تكون هذه الاوراق:

تعبئة جميع النماذج التي تطلب من البنك.

تحضير خطاب تحويل الراتب الشهري يوجه الي البنك السعودي.

خطاب من جهة العميل يحتوي علي الراتب الشهري وتاريخ البدأ في العمل.

صورة بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية.

أحكام التمويل الشخصي