نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج العمرة تعلن إلغاء تأشيرة عمرة مضيف 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بإلاعلان عن إلغاء تأشيرة عمرة مضيف خلال الفترة الحالية، والتي كانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت عنها منذ فترة، حيث أصبحت تأشيرة عمرة مضيف غير متواجدة ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للعديد من القادمين إلى المملكة العربية السعودية من الزائرين للمقيمين.

التسجيل في منصة قدوم وتطبيق اعتمرنا

وكانت وزارة الحج والعمرة قد قامت بإتاحة خدمة حجز التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية والقادمين من الخارج التسجيل في منصة قدوم عند وصولهم إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل التمكن من استخراج تصاريح العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا، والذي يوفر خدمة إقامة العمرة والصلاة في بيت الله الحرام، وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، حيث أصبح شرطاً أساسياً خلال هذه الأيام التسجيل في تطبيق اعتمرنا قبل الزيارة، من أجل التمكن من استخراج تصاريح العمرة حتى تتم الزيارة أو أداء العمرة وللحفاظ على صحة زوار بيت الله الحرام من الإصابة بوباء كورونا، أخذ التدابير الاحترازية لسلامة جميع زوار وعمار البيت الحرام.

تأشيرة عمرة مضيف

وبحسب ماتم الإعلان عنه في وقت سابق فإن وزارة الحج والعمرة قد قامت بإضافة خدمة تأشيرة عمرة مضيف حيث أنها كانت تتم وفقاً لبعض القواعد والمعايير التي حددتها الوزارة، إلا أنه لم يتم العمل بهذه الخدمة بشكل فعلي حتى الوقت الراهن، وقد أشارت الوزارة أنه لايوجد وقت تم تحديده من أجل تفعيل هذه الخدمة، حيث أنه في حال تفعيل خدمة تأشيرة عمرة مضيف فستقوم الوزارة بتحديد آليات طلب هذه الخدمة، والمعايير والشروط وموعد التطبيق.

وكانت تأشيرة عمرة مضيف من المقرر أن تقوم بفتح الباب أمام جميع المواطنين والمقيمين باستضافة الراغبين في أداء العمرة من خارج المملكة العربية السعودية، ممايسهل لهم أداء العمرة واستخراج التصاريح لهم بسهولة ويسر.

إلغاء تأشيرة عمرة مضيف

وقد قام الحساب الرسمي الخاص بعناية ضيوف الرحمن والتابع لوزارة الحج والعمرة عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر يفيد بأنه قد تم إلغاء تأشيرة عمرة مضيف في هذا الوقت، وأضاف الحساب أنه في حال وجود أي جديد حول تأشيرة عمرة مضيف فسيتم الإعلان عن ذلك من خلال القنوات الرسمية التابعة لوزارة الحج والعمرة.