خطوات حجز قطار الدمام الرياض ومعرفة أسعار تذاكر قطار سار

طريقة و خطوات حجز قطار الدمام الرياض وشراء تذاكر السفر على متن قطار سار بالطريقة الإلكترونية، من الخدمات الهيئة التي تقدمها إدارات النقل وهيئة السكك الحديدة السعودية، حيث سنتعرف على كيفية حجز تذكر قطار سار من غير الحاجة إلى الذهاب لمحطة القيام بالرحلة، وإهدار الوقت أو الوقوف في صفوف انتظار الوصول لصراف التذاكر، وهي من الخدمات التي تم تحسبنها وتطويرها لتناسب حركة التقدم والتطور والانتقال لاستخدام الخدمات الإلكترونية بدل الخدمة الورقية.

كيفية حجز قطار الدمام الرياض

التعرف على أسعار تذاكر قطار سار أمر هام قبل البدء في البحث عن خطوات حجز قطار الدمام الرياض كما يلي:

الدخول على موقع الشركة العامة للسكك الحديدية أو موقع شركة قطار سار.

قم بتسجيل الدخول أو إعداد حساب حاص بك لتسهيل الإجراءات.

البدء في اختيار واحدة من الخدمات حول البحث عن أسعار التذاكر ومواعيد الرحلات أو حجز رحلة قطار سار.

اختيار خدمة حجز تذاكر قطار الدمام الرياض.

تحديد محطة المغادرة ومحطة الوصول والتاريخ والدرجة.

تحديد نوع التذكرة

تحديد عدد الركاب من سيتم الحجز لهم وأغمارهم وباقي البيانات

اختيار تاريخ وموعد الرحلة ومحطة الوصول

سداد أسعار التذاكر التي تم حجزها إلكترونياً عبر الفيزا كارد أو أي وسيلة دفع إلكتروني مدعومة.

أسعار تذاكر قطار سار

يجب متابعة الموقع الإلكتروني للتحقق عند الدخول من الشاشة الرئيسية ومتابعة الأسعار للتذاكر على حسب الدرجة أو الفئة ثم تحديد عدد الأفراد والسن ويقوم البرنامج بحساب القيمية المادية المطلوبة لإجمالي أسعار التذاكر التي سيتم حجزها ثم ابدأ في السداد بعد انتقال البرنامج لصفحة تطلب من إدخال معلومات.المطلوبة إن لم تقم بتسجيل الدخول على حسابك

اختيار وسيلة أو طريقة الدفع ثم السداد وبالتالي تأكيد حجز تذاكر القطار على متن الرحلة المختارة، وعند الحضور للسفر يتن إطلاع المسئول عن التذكرة وبالتالي تكون عملية الحجز قد تمت بكلس سهولة ويسر وبدون استغراق وقت كبير، وتوجد خدمة مماثلة هي حجز تذاكر قطار الحرمين الشريفين، وهو من المشروع الرائدة التي كانت المملكة قد أتاحتها لخدمة قطاع كبير من المواطنين والمقيمين.