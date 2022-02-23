تعويضات العمل في العطلات الرسمية في السعودية

ما هي تعويضات العاملين في المملكة العربية السعودية عن العمل في الإجازات الرسمية, هناك الكثير من الحالات التي يضطر صاحب العمل إلي إحضار العاملين في الإجازات الرسمية بسبب احتياج العمل لذلك, لذلك وضعت الحكومة السعودية بعض التعويضات التي يمكن أن يحصل عليها العاملين الذين يعملون في أوقات الإجازات الرسمية التي وضعتها الحكومة السعودية, ومن حق كل العاملين الذين يحضرون للعمل في أوقات العطلات الرسمية أن يطالبون بحقهم في التعويضات التي وضعتها الحكومة السعودية لهم.

تعويضات العمل في العطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية

تم سن قانون يحافظ علي حقوق العاملين بالمملكة العربية السعودية, ومن ضمن الحقوق التي تم سنها للحفاظ علي حقوق العاملين في المملكة العربية السعودية هو التعويضات التي يحصل عليها العامل في حالة العمل في العطلات الرسمية.

يتم منح الموظف الذي يعمل في أيام العطلات الرسمية تعويضات مالية نتيجة العمل في الإجازات الرسمية, ويتم تحديد مبلغ التعويض من قبل إدارة العمل.

يمكن أن يحصل العامل علي إجازة بديلة من المكافآت وتعويض عن العمل في الإجازات الرسمية, فيتم التعويض بالأيام كالآتي.