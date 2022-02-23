نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعويضات العمل في العطلات الرسمية في السعودية في المقال التالي
ما هي تعويضات العاملين في المملكة العربية السعودية عن العمل في الإجازات الرسمية, هناك الكثير من الحالات التي يضطر صاحب العمل إلي إحضار العاملين في الإجازات الرسمية بسبب احتياج العمل لذلك, لذلك وضعت الحكومة السعودية بعض التعويضات التي يمكن أن يحصل عليها العاملين الذين يعملون في أوقات الإجازات الرسمية التي وضعتها الحكومة السعودية, ومن حق كل العاملين الذين يحضرون للعمل في أوقات العطلات الرسمية أن يطالبون بحقهم في التعويضات التي وضعتها الحكومة السعودية لهم.
تعويضات العمل في العطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية
تم سن قانون يحافظ علي حقوق العاملين بالمملكة العربية السعودية, ومن ضمن الحقوق التي تم سنها للحفاظ علي حقوق العاملين في المملكة العربية السعودية هو التعويضات التي يحصل عليها العامل في حالة العمل في العطلات الرسمية.
- يتم منح الموظف الذي يعمل في أيام العطلات الرسمية تعويضات مالية نتيجة العمل في الإجازات الرسمية, ويتم تحديد مبلغ التعويض من قبل إدارة العمل.
- يمكن أن يحصل العامل علي إجازة بديلة من المكافآت وتعويض عن العمل في الإجازات الرسمية, فيتم التعويض بالأيام كالآتي.
- يمكن أن يأخذ العامل يوم إجازة بدل اليوم الذي قام بحضوره في العطلات الرسمية, أي يتم منح يوم مقابل يوم.
- إذا استقر العامل الحصول علي إجازة بدلاً من التعويضات المالية فيتم أخذ الإجازة البديلة بعد انتهاء العمل المكلف به أثناء العطلات الرسمية مباشرة.
- يمكن أن يأخر العامل الحصول علي الإجازات التعويضية في أي وقت أخر بشرط أن لا يتعدى هذا الوقت السنة من تاريخ استحقاقه للإجازة التعويضية, ويجب العلم بأن هذه الإجازة لا تأثر علي الإجازات العادية التي يحصل عليها الموظف.
- عند قيام الموظف باختيار الإجازة بدلاً من التعويضات المالية فلابد أن يقوم بكتابة هذا في طلب رسمي حتي لا يقوم بمطالبة فيما بعد بالمكافأة.
- يمكن أن يقوم العامل بتقديم طلب لخصم الأيام من الغيابات التي قام بها في حالة قيامه بتقديم عذر أو سبب مقبول, فيتم قبول هذا العذر وإرجاع أيام إجازته علي حسب الأيام التي تم قبول فيها عذر الغياب.
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