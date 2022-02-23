نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وزارة الإسكان الجديدة للقروض العقارية توزيع الأراضي وأحدث المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شروط وزارة الإسكان الجديدة للقروض العقارية توزيع الأراضي المجانية أحد أهم الإجراءات التي ينبغي معرفتها جيدًا من أجل التقديم والاستفادة من الدعم السكني حيث أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تبذل جهود كبيرة في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تنص على الإصلاحات الاقتصادية في العديد من المجالات، وقد اختصت الوزارة بالمنتجات السكنية المتنوعة وأطلقت خيارات عديدة فقبل التسجيل في سكني الأراضي المجانية لا بد من الاطلاع على شروط التقديم على الإسكان للنساء 2022 وكذلك الاطلاع على جميع شروط شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق السعودية ولهذا سنقدم كافة شروط وزارة الإسكان الجديدة للقروض العقارية توزيع الأراضي بالمملكة.

شروط وزارة الإسكان الجديدة للقروض العقارية توزيع الأراضي

منتجات وزارة الإسكان السعودية غير منصة فقط في الوحدات السكنية ولكنها قامت بتنويع خياراتها كي تصل إلى أكبر عدد من المستحقين في الدعم السكني وقد وفرت القرض المدعوم من وزارة الإسكان لكي يقوم المواطنين بناء الأراضي المتنوعة في عدد من المدن السعودية، وقد جاءت شروط وزارة الإسكان الجديدة للقروض العقارية توزيع الأراضي منحصرة فيما يلي:

عائل الأسرة المتقدم للحصول على القرض العقاري المدعوم أو تمويل البناء الذاتي لا بد أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.

السن مُحدد بضابط معين وهو ألا يكون أقل من 25 عام.

عدم استفادة العائل أو أحد أفراد الأسرة المتقدم من أي برنامج للدعم السكني أو القروض العقارية.

الإقامة في المملكة عند التسجيل وبشكل دائم.

شروط شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق

قامت الوزارة بإطلاق منصة سكني ومن خلالها توفرت العديد من الحلول السكنية من بينها القرض المدعوم والذي يساهم في شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق السعودية ولكن بشروط وهي:

توافر كافة بنود الدعم السكني التي وضعتها الوزارة والمذكورة أعلاه.

ينبغي أن يثبت المتقدم قدرته الشرائية بالأوراق والمستندات.

منتج الوحدات تحت الإنشاء سكني

وقد قدمت المنصة منتج بيع وشراء الوحدات العقارية في مراحل البناء والذي يُطلق عليه منتج الوحدات تحت الإنشاء، ولكن دعت الوزارة إلى الدخول إلى منصة سكني والدخول إلى المنتجات من أجل الاطلاع على أحكام وشروط وإجراءات البناء في هذا المنتج.

وقد أشارت الوزارة، إلى أن هناك إمكانية لربط المستفيدين مع المطورين العقاريين الذين تم اعتمادهم رسميًا من خلال الوزارة لاستكمال كافة الإجراءات.