نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسكان السعودي..موعد صرف الدعم السكني 1443 رابط التسجيل وشروط التقدم لبرنامج سكني وزارة الإسكان السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الدعم السكني في المملكة العربية السعودية 1443، من أهم برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً داخل المملكة، حيث شرعت المملكة العربية السعودية في مسار جديد للحد من الفقر من خلال توفير الدعم السكني المقدم من صندوق التنمية العقاري السعودي، لمواطنيها وفق شروط وضوابط وضعتها الحكومة بعناية شديدة، حتى يصل الدعم لمستحقيه، وقد أُطلق على هذه المبادرة اسم برنامج سكني، والذي تم إنشاؤه لمساعدة المواطنين الأكثر ضعفاً، والاستجابة لجميع احتياجاتهم، يتم تقديم المساعدة في المملكة في إطار جهود الدولة المبذولة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها ضمن برامج المملكة، والذي تم إطلاقه من أجل مساعدة المواطنين الأكثر احتياجاً وتلبية كافة مطالبهم، مدعومة للأسر ذات الدخل المحدود، تم تقديم برنامج سكني لدعم وتطوير برامج الدعم السكني للفقراء ومتوسطي الدخل والأيتام.

اليوم موعد نزول الدعم السكني لشهر فبراير 1443

موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير 1443، حيث يبحث العديد من المواطنين السعوديين المهتمين بالحصول على دعم سكني لمتلقي المساعدات، عن طريق تقديم التسهيلات للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، وقد ساهمت وزارة الإسكان بالتعاون مع صناديق التنمية العقارية، لتوفير بيئة معيشية آمنة للسعوديين ضمن أهداف البرنامج، حيث تقدم هذه الخدمة شهرياً لجميع المستحقين بفضل مبادرة صندوق التنمية العقارية، من خلال برنامج الإسكان sakani.housing.sa، وكذلك تحديد موعد نزولهم ونسبهم صرف مساعدات الإسكان التي يقدمها صندوق التنمية الإسكانية في المملكة، ومن المقرر صرفها في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق الدعم السكني 1443 بالسعودية

حددت وزارة الإسكان بعض الشروط. الواجب توافرها للحصول على بدل السكن المقدم من المملكة، وصرف الدعم السكني لمستحقيه ممن تستوفي طلباتهم للشروط فيمن يستحق الدعم السكني وفقاً لشروط محددة أهمها ما يلي:

أن يكون المتقدم للاستفادة من الدعم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون من محدودي الدخل ولا يمتلك مسكن مناسب في آخر خمس سنوات.

استيفاء كافة الشروط والمستندات المطلوب تقديمها

ألا يقل عمر المستفيد من الدعم عن 25 عام.

عدم امتلاك أحد أفراد الأسرة لمسكن حكومي.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة على 5 أفراد.