نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج طلب منحة أرض من الديوان الملكي السعودي وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نموذج طلب منحة أرض من الديوان الملكي السعودي هو من النماذج التي يحتاج إليها الكثير من أبناء المملكة العربية السُّعُودية ؛ خصوصًا من الراغبين في الحصول على قطعة أرض بشكل مجاني في صورة منحة ؛ من أجل إقامة منزل عليها وذلك من خلال موافقة الديوان الملكي السعودي ، ولذلك ؛ سوف يتم في هذا الإطار التطرق بالتفصيل إلى عرض طريقة ونموذج طلب منحة قطعة أرض من الديوان الملكي من خلال موقع ثقفني بالتفصيل.

نموذج طلب منحة أرض من الديوان الملكي

من المهم أن تتم كتابه النموذج الخاص بطلب منحه من الديوان الملكي السعودي بأسلوب احترافي وجيد لإقناع الجهة المعنية بالموافقة علي الطلب وان يكون مكتمل العناصر والبيانات ومن اهم الأمثلة على نموذج طلب منحة قطعة أرض عبر الديوان الملكي في المملكة العربية السُّعُودية، ما يلي:

نموذج منح أرض من الديوان المكي

إلى صاحب السمو الملكي جلاله الملك وخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وسدد خطاه

بعد التحيه والشكر والثناء على مجهوداتكم الكبيرة والمضنية التي لا تتوقف في سبيل تحقيق المجد والعزة والكرامة لهذا الوطن وأبناؤه، فإنني لا أجد غضاضة في أن أتقدم إلى سيادتكم بطلب الحصول على منحة أرض لإقامة منزل به ولا بناءه حيث أنني قد تعرض منذ عدة أشهر إلى فقدان منزلي الخاص ومنذ ذلك الحين ولا يمكنني أن أجد مكان مستقر له ولأسرته. لذلك؛ لم أجد سبيل سبيل في أن أتقدم إليكم بهذا الطلب وكلي أمل في موافقتكم؛ حيث إنني يا سيدي لا يوجد لدي دخل كافي يمكنني من خلاله أن أوفر السكن المناسب للأسرة المكونة من ثلاثة أطفال وزوجة وأنا رب الأسرة، وكلي أمل في موافقتكم على هذا الطلاق، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والحب والتقدير.

مقدم هذا الطلب لمعاليكم المواطن/ …. ومحل الإقامة الحالية هو/. …. ورقم الهاتف الجوال هو/….

ولقد قمت بإرفاق كافه المستندات والأوراق التي تثبت صحه كلامي.

التوقيع: …..

طريقة التقديم على منحة أرض عبر الديوان الملكي

يوجد اكثر من طريقه يمكن من خلالها تقديم طلب منحه ارض من الديوان الملكي السعودي وهي تشمل ما يلي: