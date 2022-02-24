توكلنا إلغاء مرافق الحج 1443هـ بالخطوات والشروط من خلال حساب المستفيد

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عمر شويل - جدة توكلنا إلغاء مرافق الحج 1443 بالخطوات والشروط تم إيضاحها اليوم الخميس 24 فبراير 2022م الموافق 23 رجب 1443 من قبل تطبيق توكلنا حيث حدد أن اتمام إلغاء مرافق في الحج يتم من خلال حساب المستفيد بخطوات بسيطة وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين عبر التطبيق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكان مفاد السؤال التالي” كيف أحذف مرافق الحج والعمرة؟”، وجاء الرد من التطبيق بتوضح الخطوات والشروط.

توكلنا إلغاء مرافق الحج Tawakalna 1443

في نفس السياق السابق ذكره فقد أوضح تطبيق توكلنا عبر حساب المستفيدين أنه لا يمكن للمستفيد من الحساب أن يقوم بخطوة حذف المرافق بعد إضافته قبل مرور 15 يوم تاريخ الإضافة، وعن خطوات إلغاء مرافق الحج أو العمرة بالخطوات التالية بالترتيب:

أولًا الدخول على رابط تطبيق توكلنا الإلكتروني.

الإلكتروني. كذلك القيام بانقر على أيقونة الخدمات.

يلي ذلك اختيار خانة خدمات الحج والعمرة.

كما يتم اختيار خانة إدارة المرافقين ، ومن ثم يقوم النظام بعرض قائمة المرافقين.

، ومن ثم يقوم النظام بعرض كذلك قم بالنقر على أيقونة تعديل ثم اختيار خانة حذف المرافق.

كيفية تحديث تطبيق توكلنا الإصدار الجديد 2022

كذلك أوضح تطبيق توكلنا بتغريدة عبر حسابه الرسمي أن أي تحديث للبيانات عبر منصة أبشر أفراد يتم تحديثها تلقائيًا على توكلنا، والجدير بالعلم أن تحديث البيانات الشخصية يتم من خلال سحب الشاشة بصفحة المحفظة الرقمية من الأعلى للأسفل، ويتم على الفور تحديث البيانات في توكلنا.

وطريقة استعادة كلمة المرور في Tawakalna السعودية كالتالي:

أولًا القيام بالدخول على تطبيق توكلنا.

كذلك الولوج لصفحة استرجاع كلمة المرور.

يلي ذلك اختيار المستخدم ان كان مواطن أو مقيم.

ثم القيام بإدخال رقم الهوية الوطنية ومن ثم البيانات المطلوبة.

ومن ثم البيانات المطلوبة. في النهاية سيتم إرسال رمز التحقق إليك على جوالك المسجل في تطبيق توكلنا.

ضوابط أداء فريضة الحج للعام 1443 وتحديد فئتين فقط من غير السعوديين

في سياق متصل فإن وزارة الحج والعمرة اختصت فئتين فقط من غير السعوديين لأداء فريضة الحج للعام 2022 أعلنت عنها منذ أيام مضت وهما :

أولًا حاملي تأشيرة مخصصة لأداء مناسك الحج للعام 1443هـ

أيضًا المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية بصفة نظامية.

مما يعني أن أصحاب تأشيرة الزيارة العادية ممنوعين من استصدار تصاريح أداء الحج، كذلك أصحاب تأشيرة الأعمال.

تطبيق توكلنا أحد شروط السفر وفق قرار هيئة الطيران بالسعودية 1443هـ

في النهاية ووفق شروط سفر الطيران السعودي للرحلات الداخلية السياحية، فنذكرها بالترتيب التالي: