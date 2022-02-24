حاسبة دعم حساب المواطن وكيفية استخدامها

حاسبة حساب المواطن، يتم توجيه الكثير من الاستفسارات لحساب المواطن يوميًا كونه من البرامج الهامة بالمملكة التي توفر الدعم لفئات عديدة بالسعودية لمساعدتهم على تخطي الحياة الاقتصادية المادية الصعبة، ومن أهم ما يرغب في التعرف عليه مستفيدي البرنامج هو حاسبة حساب المواطن التي يتم من خلالها تحديد الدعم للمستفيدين وفيما يلي نطلعكم على تفاصيل أكثر.

حاسبة حساب المواطن الآلية

وفر حساب المواطن الحاسبة الآلية لحساب الدعم الشهري للمستفيدين فمن خلالها يتعرف كل فرد على قيمة الدعم الخاص به المقدم له شهريًا، ولاستخدام حاسبة حساب المواطن الآلية تتبع الخطوات القادمة:

النقر على رابط حاسبة حساب المواطن.

يجيب المستفيد على السؤالين بالصفحة الرئيسية حول كونه رب الأسرة وتسجيله في البرنامج.

في حالة تأكيد المستفيد كونه رب الأسرة تظهر صفحة جديدة له من أجل أن يضيف التابعين أقل وأكبر من 18 سنة.

وعليه بتأكيد قيمة الدخل الكلي للأسرة أو دخل الفرد الواحد إذا كان مستقلًا.

ومن ثم الخطوة النهائية وهي الحالية التقديرية لتظهر أمام المستفيد قيمة دخله الشهري.

طريقة تعديل البيانات في حساب المواطن

نوه حساب المواطن أكثر من مرة مسبقًا على ضرورة تحديث البيانات في حساب المواطن إذ أن عدم التحديث من شأنه أن يوقف الدعم بالنسبة للمستفيد لعدم وجود المعلومات الكافية لتحديد الدعم الشهري له، لذلك في حالة وجود اي بيانات حديثة يتم اتباع النقاط القادمة:

التوجه لرابط منصة حساب المواطن الإلكترونية.

تسجيل المستفيد برقم هويته وكلمة سره المسجلة في البرنامج.

بعد الانتهاء من عملية التحقق ينقر المستفيد على زر التسجيل.

ومن ثم البدء في اختيار البيانات والتفاصيل المراد تحديثها من صفحة البيانات الشخصية.

الاطلاع على التعهد المكتوب جيدًا والموافقة عليه وفي النهاية تأكيد تحديث البيانات.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن

وبرقم الهوية فقط يمكن لأي من مستفيدي حساب المواطن الاستعلام عن الدعم الخاص بهم كالتالي: