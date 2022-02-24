لينك الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 2022

يبحث الكثير من المواطنين مستحقي الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي المطور عن الرابط الإلكتروني للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية من أجل توفير خدمات إلكترونية للمواطنين، والحصول على الدعم للأسر المستفيدة بأقل وقت ومجهود.

لينك الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن إتاحة جميع خدمات الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية التابعة للوزارة، والتي يمكنك من خلالها تقديم طلب للحصول على دعم، والإستعلام عن الإجراءات اللازمة ومتابعة حالة الطلب من خلال المنصة، ولكي تتمكن من استقبال المعاش الشهري، والإستفادة من الخدمات الإلكترونية الأخرى للضمان الإجتماعي يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة ثم إنشاء حساب جديد خاص بك لعرض الخدمات المتاحة لدى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية للمتقدمين للحصول على دعم الضمان الاجتماعي وتتوافر لديهم الشروط المطلوبة للحصول على الدعم مجموعة من الخطوات المهمة، والتي تتمثل في مرحلتين الأولى هي إنشاء حساب شخصي على المنصة وتتمثل الخطوات فيما يلي:

الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية.

قم بإنشاء حساب مستخدم جديد على المنصة.

أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة مثل تاريخ الميلاد ورقم الهوية ورقم الجوال.

سيتم إرسال رمز التحقق على رقم الجوال الخاص بك التي قمت بتسجيله في الدعم لتستخدمه بعد ذلك في تأكيد الحساب.

بعد إدخال رمز التحقق إضغط على توثيق ثم أدخل كلمة سر وتأكيدها مرة أخرى.

تأتي المرحلة الثانية بعد الإنتهاء من إنشاء حساب مستخدم على المنصة ليصبح بإمكانك تقديم طلب للحصول على الدعم من خلال إتباع الخطوات التالية:-