نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 2022 في المقال التالي
يبحث الكثير من المواطنين مستحقي الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي المطور عن الرابط الإلكتروني للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية من أجل توفير خدمات إلكترونية للمواطنين، والحصول على الدعم للأسر المستفيدة بأقل وقت ومجهود.
لينك الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن إتاحة جميع خدمات الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية التابعة للوزارة، والتي يمكنك من خلالها تقديم طلب للحصول على دعم، والإستعلام عن الإجراءات اللازمة ومتابعة حالة الطلب من خلال المنصة، ولكي تتمكن من استقبال المعاش الشهري، والإستفادة من الخدمات الإلكترونية الأخرى للضمان الإجتماعي يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة ثم إنشاء حساب جديد خاص بك لعرض الخدمات المتاحة لدى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
أوضحت وزارة الموارد البشرية للمتقدمين للحصول على دعم الضمان الاجتماعي وتتوافر لديهم الشروط المطلوبة للحصول على الدعم مجموعة من الخطوات المهمة، والتي تتمثل في مرحلتين الأولى هي إنشاء حساب شخصي على المنصة وتتمثل الخطوات فيما يلي:
- الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية.
- قم بإنشاء حساب مستخدم جديد على المنصة.
- أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة مثل تاريخ الميلاد ورقم الهوية ورقم الجوال.
- سيتم إرسال رمز التحقق على رقم الجوال الخاص بك التي قمت بتسجيله في الدعم لتستخدمه بعد ذلك في تأكيد الحساب.
- بعد إدخال رمز التحقق إضغط على توثيق ثم أدخل كلمة سر وتأكيدها مرة أخرى.
تأتي المرحلة الثانية بعد الإنتهاء من إنشاء حساب مستخدم على المنصة ليصبح بإمكانك تقديم طلب للحصول على الدعم من خلال إتباع الخطوات التالية:-
- قم بتسجيل الدخول على حسابك الشخصي باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور.
- أدخل البيانات المطلوبة على المنصة مثل بيانات السكن وبيانات التعليم والعمالة والممتلكات، وكذلك بيانات الحساب البنكي.
- اضغط على خيار تكوين منزل ثم حدد بعض البيانات المطلوبة مثل:
- نوع الوحدة السكنية وحدد مكان السكن على الخريطة والعنوان بالتفصيل ثم إدخال بقية البيانات المطلوبة.
- عليك تعبئة الطلبات المتاحة عبر خيار البرامج ثم اكتب البيانات المطلوبة واضغط على تقديم الطلب.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ