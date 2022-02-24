وفق آخر تطورات الوضع الحالي بالنسبة لجائحة كورونا ” كوفيد 19 ” المستجد ، تقوم شركات الطيران بتحديث الارشادات والإجراءات الخاصة بالسفر من دولها إلي الدول الأخرى ، وذلك وفق نشرات الطيران المدني لكل دولة ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض أهم شروط السفر للسعودية للمقيمين والمواطنين ، وفق آخر التحديثات الواردة علي مواقع شركات الطيران السعودية نتعرف علي أهم تعريفات القرارات والاشتراطات الخاصة بها ، والاشتراطات العامة للسفر الداخلي والخارجي وشروط الفحص والتحصين ، كذلك نستعرض الإجراءات العامة الخاصة بالحجر الصحي المؤسسي لوافدي المملكة العربية السعودية ، ويمكن الاطلاع علي قائمة الفئات المستثناة من الحجر المؤسسي عند دخول السعودية عبر موقعنا ثقفني.

شروط السفر للسعودية للمقيمين والمواطنين

تضع هيئة الطيران المدني السعودية مجموعة من الضوابط بخصوص تنظيم عمليات الدخول إلي أراضيها عبر الموانئ الجوية كالآتي :

يشترط أن يكون المسافر من وإلي المملكة محصن ضد الإصابة بفيروس كورونا بالشروط الخاصة لذلك.

يعرف المواطنين المحصنين بأنهم : كل مواطن سعودي تظهر حالته بأنه محصن عبر تطبيق توكلنا.

أما المقيمين المحصنين : هم الذين أتموا تلقي جرعات اللقاح داخل المملكة العربية السعودية.

كذلك كل مقيم أكمل أحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وليس ضمن قائمة المملكة ، ولكن حصل علي جرعة تنشيط معتمدة بالمملكة فهو محصن.

يشترط علي من يقع ضمن الشرط السابق أن يقوم بتسجيل اللقاح الذي حصل عليه عبر منصة وزارة الصحة ” البوابة الخارجية للتطعيمات “.

التعافي من كورونا لا يعتد به كاستثناء من الحجر المؤسسي حتي مع وجود تأشيرة سفر.

ضوابط عامة للمواطن والمقيم

كل من تجاوز عمره سن الـ 12 عام من المسافرين وقام بإكمال تلقي الجرعات المعتمدة بالمملكة يقوم بتقديم الإثباتات بذلك.

لكل من تلقي لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية وغير مدرج بالمملكة مع حصوله علي جرعة منشطة متعمدة بالمملكة أن يقدم أيضاً ما يثبت ذلك.

علي كافة الفئات السابقة التسجيل عبر منصة قدوم في حال الوفود إلي المملكة أو العودة بالنسبة للمواطنين.

استيفاء جميع شروط السفر إلى السعودية وعدم تخلف أي متطلبات المطلوبة للسفر للسعودية.

يجب علي المواطنين والمقيمين تسجيل تحديث الحالة قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.

بالنسبة للرحلات الداخلية بين مدن المملكة : يستوجب ذلك التحصين برجعتين من لقاح كوفيد 19 مع تقديم الإثباتات قبل الصعود للطائرة. يتم استثناء الفئات وفق ضوابط تطبيق توكلنا. يجب علي كافة الفئات أي كانت الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

في حال الرحلات الدولية من وإلي المملكة : يجب علي المسافرين قادمين أو مغادرين لأراضي المملكة الالتزام بالضوابط الموجودة بالفقرة التالية وفق توجيهات السلطات السعودية. وتضع هيئة الطيران المدني تحديثات و شروط يجب توفرها في حال رغب المقيم السفر إلى الخارج.



شروط السفر من وإلي المملكة

تضع هيئة الطيران المدني السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة بعض الضوابط للتطعيم والتحصين ضمن شروط السفر من السعودية أو إليها كالآتي :

توافر شهادة PCR مع كل قادم سواء سعودي أو غير سعودي تثبت سلبية حالته.

أن تكون صلاحية شهادة الـ PCR لم تتجاوز 48 ساعة من وقت الوصول للمملكة.

يستثني كل مسافر أقل من سن 8 سنوات.

تراعي إجراءات الدول الأخرى بالنسبة لتحاليل الأطفال.

توافر شهادة التحصين بجرعتين من لقاح كوفيد 19 من الأنواع التالية : فايزر. أوكسفورد. باونتك. كوميرناتي. أسترازينيكا. كوفيشيلد. إس كي بايوساينس. فاكسزيفريا. موديرنا. سبيكيفاكس.

أو تلقي جرعة واحدة من لقاح جونسون.

وفي حال تلقي آخر جرعة لقاح منذ 8 أشهر ، يجب تلقي الجرعة التنشيطية المعززة الثالثة.

يتم تصديق شهادات اللقاح من السلطات الصحية في بلد القدوم.

لا يجب قضاء 14 يوم بعد تلقي الجرعة الثانية للقدوم إلي المملكة.

يجب علي من تلقي لقاح جونسون بجرعة واحدة أن يقضي 14 يوم قبل القدوم.

يجب علي الوافد حمل شهادة اللقاح أثناء التواجد في المملكة أو الإثبات عبر التطبيقات المعتمدة.

لمن تلقي جرعات ساينوفارم أو ساينوفاك ، يجب تلقي جرعة تنشيطية معتمدة بالمملكة قبل الوصول.

لكل القادمين مواطن سعودي أو مقيم لديه إقامة سارية حصلوا علي تطعيم معتمد بالمملكة ، إمكانية التسجيل للموافقة وتحديث حالة التحصين .

لكل من المحصنين وغير المحصنين من غير السعوديين تعبئة وإكمال النموذج الخاص بتسجيل معلومات التحصين قبل القدوم عبر الموقع الرسمي.

هذا بجانب متطلبات السفر العادية من إجراءات السفر و جواز السفر و التأشيرات وتوضح شركة الطيران السعودية شروط مماثلة.

وهناك بعض متطلبات خاصة علي مواطني مجلس التعاون الخليجي.

شروط حجز فنادق الحجر المؤسسي

بالنسبة للوافدين يجب تقديم حجز مؤسسي بهدف الحصول علي التأشيرة ، ونقدم لكم اشتراطات فنادق الحجر كالآتي :