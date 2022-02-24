موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس الدفعة الثالثة عداد نزول الضمان hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد لشهر مارس 2022، من أهم المواعيد التي تشغل بال وتفكير الملايين من مستفيدي دعم الضمان، وذلك مع اقتراب موعد صرف الضمان لشهر مارس، وقد حددت وزارة الموارد البشرية اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين من معاش الضمان، ويعد نظام الضمان الجديد من أهم برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها.

وقد تم تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد حتى يشمل فئات لم تكن مشمولة في النظام القديم، ويهدف النظام الجديد إلى توسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان، وذلك وفق شروط وضوابط وشروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، والتي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحرص شديد حتى يصل الدعم لمستحقيه الفعليين، كما أن النظام الجديد قائم على استراتيجية تحويل القادرين على العمل من مجرد متلقي للدعم إلى منتجين، وذلك من خلال التسجيل في منصات العمل التابعة للوزارة ومن خلال التدريب والتأهيل.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2022

كما ذكرنا سابقاً فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد حددت اليوم الأول من كل شهر ميلادي لصرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد، ولا يتم تعديل هذا الموعد إلا إذا صادف عطلة رسمية في المملكة فقد يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم.

متى ينزل الضمان الاجتماعي الجديد مارس

من المقرر أن يتم إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية راتب شهر مارس، يوم الثلاثاء بتاريخ 28\07\1443 الموافق 01\03\2022، ويجب على جميع المستفيدين تحديث بياناتهم باستمرار حتى لا يتم إيقاف الدعم عنهم، وسوف يتلقى المستفيد رسالة نصية عبر جواله أو عبر البريد الإلكتروني الخاص به، تفيد هذه الرسالة بالبيانات المطلوب تحديثها والمدة الواجب عدم تخطيها لتحديث هذه المستندات والبيانات وهي 30 يوم من تاريخ الإعلام.

عداد نزول الضمان الجديد لهذا الشهر مارس

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

لا يقيم في أحد دور الرعاية والإيواء.

مقيم إقامة دائمة في المملكة.

يقل الدخل الشهري للفرد أو الأسرة الضمانية عن الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان.

تقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يتم التسجيل للحصول على دعم الضمان الجديد من خلال التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية. وتعبئة كافة البيانات المطلوبة مع إرفاق جميع المستندات اللازمة. وبعد تعبئة البيانات يتم النقر على إرسال الطلب وسوف يتم دراسة الطلب من قبل الجنة المختصة. والتأكد من صحة البيانات والمستندات واستحقاق معاش الضمان من عدمه.