نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل “زيادة جنونية” سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 24 فبراير 2022 وأسعار الجنية الذهب في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الذهب في السعودية اليوم، الملايين من الأشخاص في المملكة العربية السعودية يتساءلون بشكل كبير جدًا عن سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير لعام 2022، شهدت الأسعار الخاصة بالذهب اليوم في العالم كله وليس في السعودية فقط ارتفاع كبير جدًا وذلك يرجع إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وذلك حيث وصل الارتفاع في سعر المعدن الأصفر النفيس إلى زيادة بنسبة 2% وذلك يعتبر أكبر ارتفاع في الأسعار من ما يزيد عن عام تقريبًا ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في هذا العنصر النفيس في خلال الأيام القليلة القادمة، واليكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالأسعار.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وفي ظل التساؤلات الكثيرة جدًا عن سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس فنتابع معكم الأسعار الجديدة للذهب في المملكة العربية السعودية بعد الارتفاع الجنوني الذي شهده العالم كله اليوم، واليكم التفاصيل الخاصة بالأسعار الجديدة للذهب اليوم كالآتي:-

سعر الجرام من الذهب عيار 14 في المملكة سجل 36.42 دولار أمريكي ما يعادل 136.58 ريال سعودي.

وسعر الجرام من الذهب عيار 18 في السعودية سجل 46.83 دولار أمريكي أي ما يعادل 175.60 ريال سعودي.

سعر الجرام من الذهب عيار 21 في السعودية سجل 54.63 دولار أمريكي وما يعادل 204.87 ريال سعودي.

سعر الجرام من الذهب عيار 22 في المملكة سجل 57.23 دولار أمريكي ما يعادل 214.63 ريال سعودي.

أما عن سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 24 في السعودية فسجل 62.44 دولار أمريكي أي ما يعادل 234.14 ريال سعودي.

فيما سجلت سعر أونصة الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية في التعاملات الصباحية من اليوم الخميس 1942 دولار أمريكي أي ما يعادل 7282.50 ريال سعودي للبيع، فيما سجلت سعر شراء 1943 دولار و 7286 ريال سعودي.





سعر الجنية الذهب في السعودية

وبعد أن تعرفنا على سعر الذهب في السعودية اليوم نتعرف على أسعار الجنية الذهب اليوم في المملكة كالآتي:

سعر الجنية الذهب عيار 24 في المملكة سجل 499 دولار ما يعادل 1873 ريال سعودي.

وسجل سعر الجنية الذهب عيار 21 في السعودية 437 دولار أي ما يعادل 1398 ريال سعودي.

فيما بلغت الأسعار الخاصة بأوقية الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية سعر 1955 دولار أمريكي أي ما يعادل 7335 ريال سعودي، كما سجل سعر الكيلو الواحد من الذهب اليوم نحو 62.849 دولار أمريكي فيما يعادل نحو 235796 ريال سعودي اليوم، وشهدت الأسعار كلها ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب في جميع أنحاء العالم كله بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.