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عمر شويل - جدة التمويل الجديد من الراجحي 2021 تعرف على مميزاته وأنواعه وطريقة الحصول عليه. بنك الراجحي هو بنك من أعظم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية .كما إن مصرف الراجحي يمتلك العديد من العملاء ليس فقط داخل حدود المملكة بل وكذلك خارجها أيضا.كما يسعي الراجحي دائما من أجل كسب المزيد من العملاء وكذلك الاحتفاظ بالعملاء الحاليين. فيقدم الكثير من الخدمات المختلفة والجديدة لتوفير جميع سبل المساعدة المادية وكذلك المعنوية للعملاء.وكذلك تقديم كل ماهو جديد من الخدمات لتوفير الوقت والجهد للعميل والتي من بينها صور التمويل المختلفة وكذلك القروض بأنواعها. ومن بين هذه الخدمات يقدم الراجحي تمويل جديد لعملائه والذي يعتبر من أفضل أنواع التمويل.ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض التمويل الجديد من الراجحي وكذلك مميزاته وطريقة الحصول عليه.كما يمكنك التعرف أيضاً على تمويل شخصي من غير كفيل بنك الراجحي والتسديد في عشر سنوات والشىوط المطلوبة

التمويل الجديد من الراجحي 2021

كما تم ذكره يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المختلفة للعملاء داخل المملكة العربية السعودية من أجل تقديم المساعدات المختلفة لعملائه . وكذلك يقدم الكثير من صور القروض المختلفة والتمويل بأنواعه العديدة وكذلك يختلف نوع ومبلغ التمويل علي حسب طبيعة عمل وظروف العميل وكذلك يتم تحديد الأقساط بناءا على الدخل الشهري للعميل أيضاً. كما يقدم المصرف لعملائه نوع جديد من التمويل والذي لديه أنواع مختلفة وكذلك يقدم مميزات عديدة للعملاء.

مميزات تمويل الراجحي الجديد

يقدم التمويل الجديد من الراجحي العديد من المميزات للعملاء. ويمكننا ذكر المميزات التي يتمتع بها عملاء الراجحي من التمويل الجديد:

يتوافق التمويل من الراجحي مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

يسمح للعميل بتحديد طريقة السداد التي تناسبه

تصل فترة السداد ل60 شهر

يتم الحصول عليه في خلال 30 دقيقة فقط

وكذلك يصل مبلغ التمويل إلي 500000 ريال سعودي وبحد أدنى 50000 ريال سعودي

لا يتطلب وجود الكفيل

وكذلك ليس لديه فوائد

يمكن العميل من فتح أكثر من حساب في الراجحي

أنواع التمويل الجديد

يوفر التمويل الجديد من مصرف الراجحي أنواع عديدة من القروض. ويختلف كل قرض على أساس نوعه وكذلك طريقة استخدام العميل له.ويمكننا ذكر أنواع التمويل كما يلي:

قرض السيارات

كما يوجد قرض توحيد الدين

وكذلك قروض طلابية

قرض شخصي

وأيضا رهان عقاري

وكذلك قرض التقاعد

كما يوجد أيضا قرض العسكريين

وكذلك قرض الأعمال الصغيرة

طريقة الحصول على التمويل

كما ذكرنا مميزات التمويل الجديد وكذلك أنواعه أيضا .ثم ونقوم الآن بعرض طريقة الحصول عليه. ويمكننا ذكر خطوات الحصول على التمويل كما يلي:

أولا يجب القيام بالدخول على الموقع الالكتروني الخاص بمصرف الراجحي

وكذلك كتابة جميع البيانات الخاصة بالتمويل

وكذلك تسجيل جميع البيانات الخاصة بالعميل

ثم كتابة معلومات الاتصال الخاصة بالجميل

وأخيراً القيام بإرسال الطلب.

شروط الحصول على قرض من بنك الراجحي

كما عرضنا لكم تفاصيل التمويل الجديد من الراجحي وكذلك مميزاته وأهم المستندات المطلوبة للحصول عليه. يمكننا أيضاً عرض أهم الشروط المطلوبة للحصول على قرض من مصرف الراجحي كما يلي:

أنواع القروض التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه

كما يتميز مصرف الراجحي بتقديمه للعديد من القروض لعملائه بإختلاف أنواعها التي تتعدد لكي تتناسب مع مختلف رغبات العملاء وكذلك أعمارهم. كما يمكننا عرض أهم أنواع هذه القروض كما يلي: