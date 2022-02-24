نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الدعم السكني وموعد صرف دعم شهر فبراير sakani.housing.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد موعد نزول تبادل المساكن من أهم الموضوعات التي يهتم بها السعوديون المؤهلون للمساعدة خلال هذا الوقت، لأن وزارة الإسكان تعاونت مع صندوق التنمية العقارية لتقديم المساعدة السكنية لمن لديهم/ دخل معتدل، وذوي الدخل المحدود من المواطنين السعوديين، من أجل توفير سكن مريح لهم وحياة آمنة. لمن تنطبق عليه معايير المبادرة والتي تمثل متطلبات الحصول على المساعدة السكنية.

رابط التسجيل في الدعم السكني

قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية الرابط بطرح رابط من أجل التسجيل في مشروع قرض الإسكان بالنسبة للمواطنين وكذلك العسكريين، حيث أعلن على موقعه على الإنترنت أنه اعتبارًا من 31 مايو 2020، لن يقبل طلبات جديدة لمزيد من برامج الدعم المدني والعسكري، كما ذكرت الوزارة أنه يمكن للأسر السعودية الاستمرار في الحصول على قرض عقاري مؤهل يساعدها في الحصول على مجموعة متنوعة من خيارات الإسكان في إطار برنامج “سكني” للسعوديين.

موعد إيداع الدعم السكني شهر فبراير2021

ينتظر العديد من السعوديين الموعد المحدد لتوزيع المساعدة المالية، وأكدت هيئة التطوير العقاري تخصيص مساعدات سكنية سعودية، يرجى إظهار دعمك للمستفيدين من البرنامج البالغ عددهم 860.000 من خلال تقديم تبرع. في حساباتهم المصرفية كما هو محدد في طلب الدعم. آخر موعد لتقديم المساعدة الإسكانية 26 سبتمبر 2021، الموافق 19 صفر 1443 هـ، حيث قدم البرنامج مساهمة كبيرة في تطوير وترميم المملكة العربية السعودية، كان من المفترض أن يتم توزيع المساعدة في 23 سبتمبر، ولكن اليوم هو العيد الوطني السعودي. علاوة على ذلك، فإن عطلات نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت هي عطلات أسبوعية. نتيجة لذلك، ستقدم هيئة الإسكان طلبًا للمساعدة يوم الأحد.

شروط الدعم السكني

أعلن صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية عن توزيع مساعدات سكنية شهرية بناءً على عدد من الضوابط ، أهمها التزام المستفيد بدفع المنشآت في المواعيد المحددة ، مما يمنع الاستلام. وهذه الضوابط بحسب التعليق هي: