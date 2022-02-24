شروط التقديم في برنامج حافز البحث عن عمل وطريقة التسجيل جديد 1443؛ تم إنشاء برنامج حافز في المملكة السعودية لمساعدة المواطنين العاطلين في الحصول على فرص عمل مناسبة بمرتبات مجزية تساعدهم على تحسين مستواهم المعيشي، ولكي يتم التسجيل في البرنامج لابد من الانتباه لشروطه جيداً ومن خلال التالي نوضح لكم شروط التسجيل في حافز وخطوات التسجيل جديد.

شروط التقديم في برنامج حافز

لابد من الانتباه إلى شروط التقديم في برنامج حافز من قبل المتقدمين حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذا البرنامج وتتمثل هذه الشروط في التالي :

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو يكون غير سعودي ولكن يجب أن يكون من أم سعودية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب أن يكون المتقدم قادر على العمل أي لا يعاني من أي إعاقة جسدية تجعله غير قادر على العمل.

لابد أن يكون المتقدم خريج وأن يمر على تخرجه 6 أشهر حيث يجب ألا يكون المتقدم طالب في مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.

يشترط ألا يكون المتقدم مسؤول عن عمل في أي من القطاعين العام أو الخاص.

يجب أيضاً ألا يكون المتقدم لديه سجل تجاري.

إذا كان المتقدم لديه أي دخل شهري لابد ألا يزيد عن الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج.

طريقة التقديم في برنامج حافز جديد

يمكن للمواطنين الذين تتوفر فيهم شروط برنامج حافز التسجيل في البرنامج عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الرسمي لبوابة حافز. النقر على تسجيل جديد ثم باحث عن عمل. تدوين جميع البيانات المطلوبة في موضعها مثل الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني ورقم الجوال وغيرها. قراءة الشروط جيداً ثم النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. سيتم إرسال رسالة على هاتفك تحتوي على كلمة المرور. قم بتسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور.

رقم التواصل مع حافز

قام برنامج حافز بتوفير رقم خاص به 920020301 حتى يتمكن المستفيدين من الاستعلام عن الأهلية والاستفسار عن جميع تساؤلاتهم.

كما يمكن أيضاً التواصل مع البرنامج عن طريق الصفحة الرسمية له على تويتر.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال شروط التقديم في برنامج حافز البحث عن عمل وطريقة التسجيل جديد 1443، كما وضحنا لكم طريقة التواصل مع برنامج حافز.