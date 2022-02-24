نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق التنمية العقارية: إيداع دعم سكني عن شهر فبراير 2022 ورقم الاتصال الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية بعمل إيداع مخصصات شهر فبراير من العام الجاري 2022 خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث انتظر خلال الأيام الماضية العديد من مستفيدي برنامج سكني إيداع مخصصات الدعم السكني في حساباتهم البنكية.

برنامج سكني

ويهدف برنامج سكني إلى تملك المواطنين في المملكة العربية السعودية لسكن مناسب لهم ولظروفهم المعيشية، حيث يسعى برنامج سكني بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية توفير الدعم السكني لكافة المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم السكني، بالإضافة إلى توفير سكن ملائم ومناسب للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على سكن لهم ولذويهم، حيث يهدف البرنامج وصول نسبة 70% من المواطنين السعوديين بتملك منازلهم وسكنهم في عام 2030.

ويقوم صندوق التنمية العقارية بشكل شهري بإيداع المبالغ المالية المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية، وذلك بهدف تقديم الدعم السكني لهم ولذويهم، وتوفير سكن جيد لهم.

إيداع دعم سكني شهر فبراير 2022

منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية قام بالإعلان عن إجمالي مخصصات دعم شهر فبراير 2022، حيث وصل دعم سكني عن هذا الشهر إلى 830 مليون ريال سعودي تم وضعها في حسابات المستفيدين البنكية، حيث تم تخصيص هذه المبالغ دعماً للتمويل العقاري المدعوم، ليصل بذلك إجمالي الدعم المقدم من برنامج سكني للمستفيدين إلى 35.1 مليار ريال سعودي، وذلك منذ بدء البرنامج في شهر يونيو من العام 2017.

رقم صندوق التنمية العقارية الموحد

ويقوم صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات ومنها خدمة القرض العقاري المدعوم من قبل الحكومة السعودية، حيث يتم تقديم أكثر من 43 خدمة بشكل إلكتروني من خلال البوابة الالكترونية التابعة لصندوق التنمية العقارية على الانترنت، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بصندوق التنمية العقارية على مدار اليوم، حيث تم تخصيص رقم الاتصال الموحد لكافة المستفيدين والراغبين في الاستفسار عن صندوق التنمية العقارية وهو 199088 وسيتم الرد من قبل العاملين فيما يخص صندوق التنمية العقارية وغيرها من خدمات الدعم العقاري ولعل أبرزها خدمة برنامج سكني وكيفية الاشتراك فيه، وغيرها من تساؤلات عديدة.