نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط صندوق التنمية الزراعية eservices.adf.gov.sa للحصول على تمويل الصندوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط صندوق التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية هو مايبحث عنه حالياً العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بهدف الحصول على دعم صندوق التنمية الزراعية خلال الفترة المقبلة، حيث قام صندوق التنمية الزراعية بالاعلان عن القيام بتمويل رأس المال العامل من أجل استيراد بعض المنتجات الزراعية بغرض تعزيز الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية، حيث سيكون هذا التمويل بدون أي تكاليف إدارية أو مقابل مادي.

وتأتي خطوة تقديم صندوق التنمية الزراعية للدعم المادي ضمن برنامج الشراكة الذي تم عقده مع المصارف التجارية والبنوك، حيث وجه صندوق التنمية العقارية الدعوة إلى شركات القطاع الخاص للتقديم من أجل الحصول على التمويل الزراعي اللازم وبدون أي مصاريف مالية أو إدارية.

رابط صندوق التنمية الزراعية

ويقوم صندوق التنمية الزراعية بتقديم العديد من الخدمات الالكترونية من خلال بوابة صندوق التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية، حيث يتمكن المستفيديون من استخدام خدمات صندوق التنمية الزراعية من خلال الدخول إلى رابط صندوق التنمية الزراعية على الانترنت عبر زيارة رابط الموقع وعنوانه هو: eservices.adf.gov.sa حيث سيتمكن المستفيد من الاستفادة بالخدمات الالكترونية التي يقدمها موقع صندوق التنمية الزراعية لكافة المستفيدين.

صندوق التنمية الزراعية تسجيل الدخول

ومن أجل التمكن من الاستفادة بكافة الخدمات التي يتم تقديمها من خلال موقع صندوق التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية فكل ماعليكم هو القيام بالتسجيل في البوابة في حال عدم القيام بالتسجيل من قبل في موقع صندوق التنمية الزراعية، أما في حال أن سبق لكم التسجيل فكل ماعليكم هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع صندوق التنمية الزراعية عن طريق الرابط: eservices.adf.gov.sa .

. كتابة رقم الهوية.

كتابة رقم المرور

كتابة رمز التحقق الذي يظهر لكم على الشاشة.

الضغط على زر التالي، ومن ثم سيتم المستفيد من الاستفادة بخدمات صندوق التنمية الزراعية.

كما يمكنكم تسجيل الدخول والاستفادة من خدمات صندوق التنمية الزراعية الالكترونية عن طريق الدخول من بوابة النفاذ الوطني الموحد، حيث تسهل هذه الطريقة الدخول والاستفادة من خدمات صندوق التنمية الزراعية.