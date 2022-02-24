الجوازات السعودية توضح ضوابط تغيير الصورة في هوية مقيم 2022م بالمملكة

تغيير الصورة في هوية المقيم 2022 أوضحتها اليوم الخميس 24 فبراير 2022 الموافق 23 رجب 1443هـ المديرية العامة للجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي الإلكتروني تويتر ردًا على استفسار أحد المستفيدين والذي كان مفاد سؤاله التالي:” عندي استفسار عن تغير الصورة في هوية مقيم كيف أقدر أغيرها أو ما أقدر؟ “، وقد جاء الرد من الحساب الرسمي للجوازات السعودية أن بإمكان السائل المقيم مراجعة إدارة الجوازات لكن بشرط أن يكون حامل لجواز ساري المفعول، كما يجب أن تكون الصورة الشخصية حديثة، كذلك يجب أن يكون حليق الرأس بالصورة.

تغيير الصورة في هوية مقيم 1443 بالسعودية

ووفق ما صرحت به المديرية العامة للجوازات السعودية عن الشروط والضوابط السابق ذكرها تغيير الصورة الشخصية في هوية المقيم، وجب التنويه أنه تم الإعلان منذ أيام عن تدشين جواز السفر الإلكتروني وأوضحت الجوازات السعودية أن تجديد جواز السفر الإلكتروني يتم من خلال الخطوات التالية:

أولًا لا يتطلب ذلك تحديد موعد مسبق كل ما على راغب تجديد جواز سفره القيام بمراجعة إدارة الجوازات في المنطقة التابع لها.

كذلك وفق ما أوضحت الجوازات السعودية أن التجديد يتم من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

في الختام يتم تجديد جواز السفر في مدة تقدر ب 3 أيام عمل فقط بعدها يتم استلام جوزا السفر الإلكتروني.

مميزات عن جواز السفر الإلكتروني الحديث 2022

كما يتميز جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد 1443 بالتالي: