نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهم أرامكو بالمرتبة الثانية عالميا يزيح مايكروسوفت مع تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سهم أرامكو بالمرتبة الثانية حيث ارتفع سهم شركة أرامكو والتي تعد عملاق النفط في المملكة العربية السعودية 4.2% إلى مستوي قياسي بلغ 42.25 ريال أي ما يعادل 11.26 دولار وهذا لكونها مستفيدا رئيسيا من أرتفاع سعر النفط حول العالم.

سهم أرامكو بالمرتبة الثانية

خلال الفترة الأخيرة واصل سهم أرامكو السعودية تسجيله لمستويات قياسية، حيث أرتفع بنسبة 1.97 % ووصل إلى سعر 41.35 ريال، زيادة علي ذلك ففي ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 24/2/2022 ارتفع إلى 42.25 ريال خلال الجلسة، وبالتالي فهو يعتبر أعلي سعر له منذ الإدراج، ومن جهه أخري فقد تصدر سهم أرامكو قيم التداولات بنحو 1.88 مليار ريال، وهذا بحجم تداول بلغ 45.46 مليون سهم.

سهم أرامكو يزيح مايكروسوفت

في الواقع وفقا لبيانات القيمة السوقية للشركات العالمية اليوم الخميس 24 فبراير 2022، صعدت شركة أرامكو السعودية إلى المركز الثاني عالميا وذلك في القيمة السوقية بقيمة 2.23 تريليون دولار، وهذا بالطبع بعد أرتفاع سهمها لمستويات قياسية وبالتالي فقد تخطت ” شركة مايكروسوفت ” والتي كانت صاحبة المركز الثاني بقيمة سوقية تبلغ 2.1 تريليون دولار، وفي الوقت نفسه تقترب شركة أرامكو من إزاحة ” شركة أبل apple ” والتي تعد صاحبة أعلي قيمة سوقية عالمية بنحو 2.6 تريليون دولار، ومن ناحية اخري ففرص أرامكو للتربع علي عرش الشركات العالمية واحتلال المركز الأول ترتفع من حيث القيمة السوقية وذلك بسبب توقعات تواصل أنهيار وتراجع أسواق الأسهم الأمريكية، بالإضافة إلي استمرار أرتفاع سعر النفط والذي تخطي 100 دولار للبرميل الواحد لأول مره منذ عام 2014 والتي تضيف بالتالي إلى أزمة الطاقة العالمية.

أرامكو السعودية

شركة أرامكو وهي عملاق النفط السعودي والتي تعد من أكبر الشركات العاملة في مجال استخراج وتكرير البترول في كافة الشرق الأوسط، حيث أنها توفر أحتياجات المحركات اليومية فهي توفر الوقود بنوعيه وأيضا وقود الديزل عالي الجودة، وشركة أرامكو تعمل علي المراجعة الدورية شهريا لأسعار الوقود سواء في السوق المحلي أو السوق العالمي، وهذا كله لتقليل تأثر المواطن بالتذبذبات في أسعار التصدير، لذا فإن شركة أرامكو تتحكم في سعر البنزين سواء بالزيادة أو النقصان أو حتي التثبيت وهذا بالطبع بعد قرار تحرير سعر البنزين في المملكة العربية السعودية.