نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط نيسان باترول 2021 بدون مقدم أقل من 1000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عروض تقسيط نيسان باترول 2021 في السعودية ضمن حملة العروض الصيفية التي تنشط في النصف الأول من كل عام بالتزامن مع بدء نزول الموديلات الجديدة من جيب نيسان 2022 وغيرها من سيارات الدفع الرباعي التي تجذب شريحة كبيرة من المستهلكين في المملكة.

مواصفات نيسان باترول

تأتي السيارة مع محرك بنزين بسعة 4.0 لتر 6 اسطوانات مزود بـ24 صماماً، مع قدرة حصانية تصل إلى 275 حصانًا وقدرة على توليد عزم دوران أقصى يصل إلى 394 نيوتن، أما ناقل الحركة فهو اوتوماتيك ونوع الجر دفع رباعي و3 أوضاع من القيادة هي النمط العادي ونمط القيادة على الرمال ونمط القيادة في الطين مع خزان وقود يتسع لـ140 لتر من البنزين.

كما تأتي نيسان باترول مع العديد من المزايا التقنية مثل تشغيل البصمة وخاصية دخول ذكي وأزرار تحكم بالمقود مع مثبت سرعة وحساسات أمامية وخلفية للمساعدة في صف السيارة، وتشغيل المحرّك عن بُعد وفتحات للتكييف في صف المقاعد الثاني مع فتحة سقف كهربائية مانعة التسرب تعمل بلمسة واحدة.

سعر نيسان باترول 2021

يبلغ سعر جيب نيسان باترول 2021 في السعودية حوالي 193 ألف ريال بدون إضافة الضريبة المضافة ويصل السعر إلى 220 ألف ريال تقريبًا شامل الضريبة لكن عند التقسيط سوف تضاف بعض المصروفات الأخرى التي ترفع من السعر النهائي للسيارة ومع ذلك تظل هذه السيارة واحدة من أروع السيارات التي يمكن امتلاكها بالتقسيط.

تقسيط باترول 2021 بدون مقدم

عند التقسيط بدون مقدم سوف يتم تحديد دفعة تملك بحوالي 40 % أي ما يعادل 80 ألف ريال أو أكثر قليلا وباقي الثمن وقدره 140 ألف ريال يتم تقسيطه على 60 شهرًا بواقع 2300 ريال أما في حالة الرغبة في الحصول على عروض نيسان تقسيط أقل من ألف ريال سوف يتم دفع مبلغ كدفعة مقدمة.

هب مثلا أنه تم دفع نصف الثمن مقدمًا أو 100 ألف ريال ثم تم دفع الأقساط بواقع 1000 ريال شهريًا على مدى 60 شهرًا إذا المجموع يصبح 160 ألف ريال ويتبقى من الثمن 60 ألف ريال تدفع عند التملك في الدفعة الأخيرة مع التأكيد أن هذا السعر سيضاف إليه نسبة الزيادة السنوية.

سعر نيسان باترول ربع 2021

يحتوى غطاء نيسان باترول ربع 2021 على محرك بنزين بسعة 4.8 لتر يمتلك قوة حصانية تصل إلى 280 حصانًا مزود بناقل حركة اوتوماتيك 5 سرعات ودفرينشيل خلفي “قفل تفاضلي” ودخول بدون مفتاح”ريموت” مع 3 أنماط من القيادة عادي وعلى الرمال وفي الطين حيث يصل سعر نيسان باترول ربع 2021 في السعودية إلى 122 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة وبعد الضريبة يصل إلى 140 ألف ريال.