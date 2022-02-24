الشروط الواجب توافرها لنظام التقاعد الحديث بالمملكة

زادت محركات جوجل في البحث عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين المستفيدين من معاش التقاعد شهرياََ، وهذا من قبل المؤسسة العامة للتقاعد داخل السعودية، ولذلك يجب على جميع المواطنين السعوديين المستحقين من معاش التقاعد توافر شروط النظام التقاعدي الجديد، حيث أن جميع المواطنين المسجلين بالمؤسسة العامة للتقاعد، وهذا الإيداع لمستفيدي المستحقات الخاصة بهم في حساباتهم البنكية، وأضاف إلى ذلك أن يوجد العديد من الفترات التي يتم استثناؤها من الراتب الخاص بالمستفيد السعوديين المتقاعدين، حيث أن نقوم بتوضيح طريقة حجز موعد داخل المؤسسة العامة للتقاعد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين الخاصة بشهر فبراير الجاري 2022م :

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن تحديد موعد موحد لكي يتم صرف رواتب المتقاعدين في السعودية، على أن يكون الصرف يوم 25 من كل شهر ميلادي، حيث أن سوف يتم صرف المستحقات الخاصة بالتقاعد سواء من المواطنين المدنيين أو العسكريين في نفس اليوم المحدد، حيث أن يمكن تقديمه يوم أو تأخيره يوم إذا وافق عطلة رسمية لجميع الموظفين، وبناءا على ذلك تم الصرف يوم الخميس الموافق 24 فبراير الجاري 2022م.

شروط نظام التقاعد الجديد بالمملكة :

يجب على المستفيد أن يكون يبلغ من العمر 60 سنة يتم صرف الراتب للمتقاعدين لمن توفي في العمل أو أصيبت. يتم صرف الراتب الشهري من أنهى عمله لأي سبب، ولذلك يجب على المستفيد أن لا يقل عن 25 عاماً في العمل. يمكن للمستفيد أن يستحق المعاش الشهري في حالة عمله 15 عاما، أما في حالة إنهاء الخدمة الوظيفية بقرار من خلال الحكومة السعودية.

ما هي الفترات المحددة التي يتم استثناؤها من راتب التقاعد :

فترة من الفترات التي توضحها المؤسسة العامة للتقاعد في النظام ولا تحتسب لأغراض التقاعد. جميع الفترات التي قضاها المستفيد في الوظيفة أو أي فترة مخالفة لأي أحكام متعلقة بنظام العمل. إذا تعدى الموظف الفترة المتعلقة بالإجازة الخاصة وذلك بعد أن يقضي المدة التي كان طلبها في الإجازة.

طريقة حجز موعد داخل المؤسسة العامة للتقاعد :