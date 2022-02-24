مزايا عرض سوا 65 ريال لمدة شهر وطريقة تفعيله

عرض سوا 65 ريال لمدة شهر من أبرز العروض التي قدمتها شركة الاتصالات السعودية stc لجميع عملائها بالدولة من المواطنين والمقيمين، وهذا النوع من العروض، مقدم للعملاء بسعر مخفض وبمزايا رائعة، يمكن الاستفادة منها عبر الاشتراك، بخطوات بسيطة، وشركة الاتصالات السعودية من كبرة شركات الهواتف المحمولة، والتي تقوم بتقديم خدماتها لقاعدة عريضة من العملاء بالدولة، وتتنوع الخدمات المقدمة بين خدمات الاتصالات والإنترنت الثابت والمتنقل بعروض الباقات وغيرها.

عرض سوا 65 ريال لمدة شهر

عرض سوا 65 ريال من العروض المميزة التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية لعملائها من محدودي الدخل، وهذه الباقة تلبي احتياجات العميل من دقائق الاتصالات والرسائل والإنترنت، ويتمثل العرض في:

الباقة مستمرة حتى شهر من تاريخ التفعيل.

يحصل العميل من خلالها على 500 دقيقة لجميع الشبكات بالمملكة.

الباقة تمنح العميل 5 جيجا إنترنت يمكن استخدامها كما يحب.

الباقة تمنحك 2 جيجا إنترنت مخصصة لوسائل التواصل فقط.

سعر الاشتراك بالباقة 65 ريال، غير مضاف له ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5 ريال.

الاشتراك في الباقة يكون بإرسال الرقم 7065 على الرقم 900.

الاشتراك في باقة سوا 65 عبر الموقع الرسمي

تتيح شركة الاتصالات السعودية كذلك، إمكانية تفعيل الباقة من خلال موقع الشركة الرسمي بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط موقع شركة السعودية للاتصالات قم بالتوجه إلى تبويب عروض الباقات ومنها عرض سوا 65 قم بالنقر على تنشيط سيطلب منك الموقع تسجيل الدخول لحسابك على المنصة قم بتسجيل الدخول لحسابك واستكمل باقي الخطوات حتى الانتهاء من تفعيل الباقة.

عرض سوا 30 ريال لمدة شهر

كما تقدم الشركة بالإضافة إلى عرض سوا 65 ريال، عرض سوا 30 ريال، وهو الآخر، يأتي بمميزات تناسب مختلف عملاء الشركة، ومن أبرز مميزات هذا العرض: