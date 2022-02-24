شروط الحصول علي تمويل الزواج لجميع المواطنين بالمملكة السعودية

تمويل الزواج لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل شخصي سريع خاص بالشباب المقبلين علي الزواج لدعمهم وتسهيل عليهم في تيسير أمورهم، حيث يقدم التمويل بقيمة تصل الي 60 الف ريال سعودي، وهو من افضل واهم المنتجات التمويلية التي قدمت من احد البنوك بالمملكة العربية السعودية، فقد يبحث بعض العملاء الراغبين في التقديم علي التمويل عن الشروط الواجب توافرها عند تقديم التمويل، ومن خلال هذا الموضوع سوف نوضح اهم الشروط الخاصة بتمويل بالحصول علي تمويل الزواج.

شروط تمويل الزواج 1443

تمويل بنك التسليف والادخار هوا تمويل ميسر متاح لجميع الشباب المقبلين علي الزواج وأيضا للرجال المتزوجة من قبل يتم منحهم التمويل تحت شروط محددة، فإن التمويل الشخصي من اهم شروطه انه متاح للعملاء أبناء الوطن السعودين فقط والزوجة تكون سعودية أيضاً، عليك التعرف علي جميع الشروط كالتالي:

عمر العميل لا يتعدي السبعون عام. يشترط علي العميل ان يكون متقدم للزواج الأول أو لمن توفت زوجته أو للمطلق. الحد الأقصى للراتب الشهري للعميل يشترط ان لا يتعدي عن 12.500 ريال سعودي. قيمة التمويل الشخصي يصل كحد اقصي الي 60 الف ريال سعودي. لا بد من احضار قسيمة الزواج ويشترط ان تكون مسجلة. لا بد ان يكون المتقدم ممتلك لحساب بنكي ببنك التنمية الاجتماعية.

مزايا التمويل الشخصي المتخصص ببنك التنمية الاجتماعية

يصل التمويل بقيمة مالية تصل الي 60 الف ريال.

تصل مدة التمويل الي خمس سنوات.

السداد يتم بشكل شهري.

التمويل بدون رسوم إدارية.

يتم الاعفاء في حالة الوفاة آو العجز لا قدر الله يتعافى العميل من سداد باقي الإقساط.

طريقة التقديم علي تمويل بنك التنمية الاجتماعية

عليك معرفة جميع المستندات التي لا بدج من تقديمها عند طلب التمويل الشخصي، وسوف نوضح جميعها كالتالي: