رقم اشتراك المؤسسة بالتأمينات الاجتماعية بالسعودية

رقم اشتراك المؤسسة بالتأمينات الاجتماعية، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن رقم الاشتراك الخاص بالمنشأة لدي هيئة التأمينات الاجتماعية وذلك بأي مجال من مجالات العمل داخل السوق السعودي، فمن المعروف بأن لكل منشأة سجل تأميني خاص بها وفق بعض الأنظمة والشروط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ويعد اشتراك المؤسسة بالتأمينات الاجتماعية هو شرط يجب توافره من أجل الموافقة علي مزاولة نشاط بأي نوع ترغب به كل مؤسسة، حتى تتمكن المؤسسة من أداء مهام العمل الخاصة بالعاملين لديها، لذا سوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن رقم اشتراك المؤسسة بالتأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن رقم اشتراك المؤسسة

يعد الاستعلام عن رقم اشتراك المؤسسة في التأمينات الاجتماعية من الخدمات الإلكترونية التي توفرها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، لأصاحب العمل من أجل التعرف علي جميع المعلومات المرتبطة بالمنشأة في التأمينات الاجتماعية، ويتم الاستعلام بهذه الخطوات:

يجب الدخول علي موقع الاستعلام التالي: مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

يتطلب النقر علي تبويب “تسجيل الدخول”.

تحديد نوع المستخدم وهو “أعمال”.

تحديد النوع الخاص بمشرف المنشأة.

إدراج رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في المكان الخاص بذلك.

إدراج كلمة المرور ثم إدراج الرمز المرئي الموضح في الصورة.

النقر علي تسجيل الدخول.

اختيار الضغط علي معلومات المنشأة.

سوف تقوم المنصة بإظهار جميع التفاصيل التي تخص المنشأة والتي من ضمنها رقم الاشتراك واسم المنشأة ونوع النشاط ورمز النشاط وكذلك نوع التقويم والرقم الخاص بالاستقدام وطبيعة الكيان القانوني وأيضاً الجنسية، كما سيتم عرض جميع التفاصيل الخاصة بكل من رقم الترخيص وجهة الإصدار الخاصة بها والبيانات التي تخص الاتصال وغيرها من البيانات الهامة للمؤسسة التي يتم الاستعلام عنها.

الاستعلام عن اسم المشترك

الاستعلام عن اسم المشترك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية يتم من خلال هذه الخطوات الآتية: