أحصل علي تمويل إضافي ميسر من إمكان، هناك العديد من المواطنين في المملكة يحتاجون إلي تمويل إضافي ميسر، لذلك قدمت منصة إمكان التمويل الإضافي الميسر علي جميع المواطنين في المملكة، حيث متاح لجميع المواطنين الدخول علي رابط أحصل علي تمويل إضافي من منصة إمكان، فإن كل مواطن داخل المملكة يرغب في سداد أي عجز مالي لديه يمكن الاستفادة من هذا التمويل،حيث أن كل مواطن لابد من توافر شرط الأهلية ليحصل علي التمويل، فأعلنت منصة إمكان عن شروط أهلية تمويل إمكان الإضافي الميسر للمواطنين في المملكة، فإن موقعنا الإلكتروني ثقفني يسعى دائما علي تقديم كل جديد يبحث عنه المواطنين، فموقع ثقفني يوضح تفاصيل مزايا تمويل إمكان الإضافي لفائدة المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

رابط أحصل علي تمويل إضافي من إمكان

يقوم كل مواطن يرغف في الاستفادة بالدخول علي رابط شروط تمويل إمكان الإضافي للتحقق من الأهلية، ثم يتبع خطوات الحصول علي التمويل الميسر كالأتي:

يدخل كل مواطن علي رابط أحصل علي تمويل إضافي ميسر.

يضغط كل متقدم مستفيد علي الأيقونة المناسبة لهاتفك الجوال لتحميل تطبيق إمكان.

يقوم المستفيدين بالتسجيل في البرنامج ليتمكنوا من الدخول علي التطبيق.

يقدم كل متقدم استمارة طلب التمويل مسجل فيها جميع البيانات المطلوبة.

يرفق المتقدمين للتمويل الأوراق المطلوبة للتمويل للتحقق من البيانات المسجلة بالمنصة.

يراجع المسؤولين البيانات ثم يوافقوا علي الطلب المقدم للتمويل فإنها ترسل علي الهاتف أو البريد الإلكتروني الخاص به.

يقوم المستفيد بالتحكم في قيمة التمويل واختيار الفترة أو المدة المناسبة للمتقدم لسداد دفعات التمويل.

القيام بتحديد طريقة دفع التمويل الميسر ثم يقوم بتوقيع العقد بشكل إلكتروني.

طرق سداد التمويل الميسر

أعلنت منصة إمكان الإلكترونية طرق دخول المواطنين المستفيدين لسداد التمويل الميسر، حيث ذكرت المنصة أن هناك طريقتين للقيام بدفع أقساط التمويل، فإن الطريقتين تكون كالأتي: