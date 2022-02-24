التسجيل في برنامج فخور للخريجين للتدريب والتوظيف في وزارة الدفاع 1443 وموعد التقديم

التسجيل في برنامج فخور للخريجين للتوظيف في وزارة الدفاع 1443 وذلك من اجل تأهيل وتدريب الشباب حديثي التخرج من الرجال والنساء على وظائف وزارة الدفاع المدنية الغير عسكرية ويتم تقديم تلك الدورات بالتعاون بين وزارة الدفاع ومعاهد دولية متخصصة في التدريب وتأهيل الكوادر بحيث يخضع المقبولين في برنامج فخور للخريجين للتعيين في وظائف وزارة الدفاع السعودية لتدريب عملي ونظري ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة وتدريب عمل بالإضافة لأجازه سنوية مدفوعة الاجر من قبل وزارة الدفاع بالمملكة كما يحصل الشباب الذى تجاوز التدريب بنجاح على فرص توظيف في وزارة الدفاع وكذلك من حق المتدرب التمتع بالرعاية الطبية والتامين الصحي اثناء التدريب في برنامج فخور وزارة الدفاع.

شروط التسجيل في برنامج فخور وظائف وزارة الدفاع

أولا التقديم في فخور وزارة الدفاع للخريجين أصحاب الجنسية السعودية.

أيضا يجب ان يكون الوالدين من اصل ومنشأ سعودي.

كذلك يجب ان يكون معدل التخرج جيد جدا فيما أعلي.

ثم يجب ان لا يتجاوز عمر المتقدم عن 28 عاماً.

أيضا يجب ان لا تتجاوز مدة الترج عن عامين فقط.

كذلك التقديم في التخصصات المطلوبة فقط ويجب ان تتوافق تخصص التخرج مع التخصص المطلوب في برنامج فخور.

ثم يجب ان يكون المتقدم على درجة كبيرة من اتقان اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة وسيتم اجراء اختبار مستوي.

كيفية التقديم في برنامج فخور وظائف وزارة الدفاع 2022

الدخول على رابط برنامج فخور الرسمي.

ثم الضغط على خيار سجل الان.

وبعد ذلك الاطلاع على الشروط والاحكام.

وأيضا النقر على خيار تسجيل الدخول.

ثم يتم كتابة بيانات التسجيل في برنامج فخور المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات والضغط على خيار سجل الان.

التخصصات المطلوبة في وزارة الدفاع برنامج فخور 1443

أولا وظائف التدقيق الداخلي.

ثم وظائف إدارة المشاريع.

كذلك وظائف تقنية المعلومات.

أيضا تخصصات الامن السيبراني.

ثم تخصصات علوم التخطيط الاستراتيجي.

وكذلك تخصصات إدارة المشتريات.

نظام التدريب في برنامج فخور وزارة الدفاع

يبدأ التدريب في برنامج فخور بداية من 23 يناير 2022 في مدينة الرياض ويستمر حضوريا لمدة ستة اشهر كاملة ويكون نظام التدريب على فترتين بحيث تكون الفترة الاولي تدريب اكاديمي ونظري لمدة ثلاثة اشهر اما الفترة الثانية تكون تدريب عملي لمدة ثلاثة اشهر في وزارة الدفاع بالنسبة للتقديم في الفترة القادمة سيكون متاح التسجيل خلال الأيام القادمة في تخصصات جديدة سيتم الإعلان عنها حيث تم الانتهاء من تقديم تلك الدفعة في يوم 23 يناير الماضي وسيتم التجهيز لقبول متقدمين جدد في برنامج فخور وزارة الدفاع.