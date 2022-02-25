نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداعيات حرب روسيا و أوكرانيا على اقتصاد السعودية والعالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استيقظ العالم صباح أمس الخميس الموافق 24 فبراير 2022، على اتخاذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراراً بشن ضربة عسكرية على دولة أوكرانيا المجاورة له، وذلك بعد فشل الجهود الدبلوماسبة التي قام بها عدد من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، في حل النزاع القائم بين البلدين، حيث ترى موسكو أن اتجاه أوكرانيا إلى الدول الغربية لتصبح عضواً في حلف الناتو بمثابة عداء لها، خاصة وأن هناك حدوداً مشتركة بين البلدين.

تداعيات حرب روسيا و أوكرانيا على اقتصاد السعودية والعالم:-

وأنه كان يجب على أوكرانيا أن تكون ضمن الحلف الروسي، ومما لاشك فيه أن شن روسيا ضربة عسكرية على أوكرانيا سوف تكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي ومن بينه الاقتصاد السعودي، حيث أنه مع الساعات الأولي لشن روسيا الحرب على أوكرانيا، أدي ذلك إلى حدوث من الأثار السلبية على الاقتصاد العالمي ومن هذه الأثار هي:-

* ارتفاع سعر النفط والغاز الطبيعي بشكل غير مسبوق منذ سنوات حيث تخطي سعر برميل النفط نحو ال 100 دولار لكل برميل مع بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

* كذلك فقد أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى حدوث ارتفاع كبير في سعر الذهب في كافة دول العالم، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية فقد تخطى سعر جرام 21 نحو 204 ريال سعودي كذلك فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 233.66 ريال، وعيار 22 بلغ نحو 214.18 ريال سعودي، وعيار 18 بلغ نحو 175.24 ريال، وعيار 14 بلغ 136.30 ريال سعودي.

* كذلك ارتفعت أسعار القمح في السوق العالمي، حيث تعد أوكرانيا بجانب روسيا من الدول الأربعة الرئيسية المصدرة للقمح على المستوي العالمي، وتعد أوكرانيا ثالث أكبر مصدر للذرة على المستوي العالمي.

* كذلك فقد قفزت أسعار زيوت الطعام بسبب تلك الحرب، وذلك لأن هاتين الدولتين من الدول المصدرة بشكل رئيسي لها.

ويتمني الجميع على مستوي العالم بالا تطول زمن تلك الحرب، حيث أنها لو طالت أيامها، فإن العالم وخاصة الدول النامية سوف تشهد أزمات كبرى في هذه السلع، وسوف تؤدي إلى ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار بها، مما يزيد من صعوبة حياة المواطنين والتي هى فى الاصل تعاني من هذه الارتفاعات فى الاسعار خلال السنوات الأخيرة بسبب أزمة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).