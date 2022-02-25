نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميتسوبيشي أتراج 2022 عرض تقسيط 597 ريال شهري بتسهيلات رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن الاستفادة بصورة كاملة من عرض تقسيط سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2022 في المملكة العربية السعودية. وذلك من خلال العيسائي للسيارات، وعبر البنك الأهلي SNB والذي يوفرها بأقل تقسيط مقدر بـ 597 ريال سعودي خلال شهر فبراير 2022.

عرض تقسيط ميتسوبيشي أتراج 2022 عرض تقسيط 597 ريال شهري بتسهيلات فخيمة

تمويل لمدة خمس سنوات أي ستين شهرًا مقدم من البنك الأهلي السعودي تأجير مع الوعد بالتمليك.

ينطبق هذا العرض على موديلات محددة قد تختلف مع بعض المواصفات عن السيارة الموضحة بالصور الدعائية.

يمكنك زيارة الفروع الخاصة بالعيسائي للسيارات أو الموقع الإلكتروني الخاص به للمزيد من معرفة السيارة المناسبة لك.

السيارات المشمولة بالعرض هي ميتسوبيشي اتراج 2022 1.2 GLX LL

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الفترة الخاصة بالعرض ميتسوبيي أتراج 2022

قامت العيسائي للسيارات بإطلاق عرض جديد على سيارات ميتسوبيشي 2022 في السعودية ابتداء من 17/02/2022 و ينتهي بتاريخ 28/02/2022

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هذا العرض مقدم بالتعاون مع البنك الاهلي السعودي الذي يقدم خدمة التمويل، وبإمكانك اختيار السيارة الانسب لك، تعبئة نموذج طلب التقسيط، ومن ثم ارساله ليصل مباشرة الى العيسائي للسيارات و البنك الاهلي السعودي، وبدورهم سيقومون بالتواصل معك بأقرب وقت لإبلاغك بالخطوات التالية لإكمال عملية التمويل. ويمكن الاتصال مباشرة على الرقم المجاني: 8002440060 لمعرفة التفاصيل.

كم يبلغ سعر سيارة ميتسوبيشي أتراج داخل العرض؟

يبلغ سعر ميتسوبيشي أتراج داخل عرض العيسائي بدءًا من 42 ألف ريال سعودي وهو سعر يشمل الضريبة.

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مزايا ميتسوبيشي أتراج 2022 في العيسائي للسيارات