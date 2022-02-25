نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميتسوبيشي أتراج 2022 عرض تقسيط 597 ريال شهري بتسهيلات رائعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يمكنك الآن الاستفادة بصورة كاملة من عرض تقسيط سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2022 في المملكة العربية السعودية. وذلك من خلال العيسائي للسيارات، وعبر البنك الأهلي SNB والذي يوفرها بأقل تقسيط مقدر بـ 597 ريال سعودي خلال شهر فبراير 2022.
عرض تقسيط ميتسوبيشي أتراج 2022 عرض تقسيط 597 ريال شهري بتسهيلات فخيمة
- تمويل لمدة خمس سنوات أي ستين شهرًا مقدم من البنك الأهلي السعودي تأجير مع الوعد بالتمليك.
- ينطبق هذا العرض على موديلات محددة قد تختلف مع بعض المواصفات عن السيارة الموضحة بالصور الدعائية.
- يمكنك زيارة الفروع الخاصة بالعيسائي للسيارات أو الموقع الإلكتروني الخاص به للمزيد من معرفة السيارة المناسبة لك.
- السيارات المشمولة بالعرض هي ميتسوبيشي اتراج 2022 1.2 GLX LL
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الفترة الخاصة بالعرض ميتسوبيي أتراج 2022
قامت العيسائي للسيارات بإطلاق عرض جديد على سيارات ميتسوبيشي 2022 في السعودية ابتداء من 17/02/2022 و ينتهي بتاريخ 28/02/2022
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هذا العرض مقدم بالتعاون مع البنك الاهلي السعودي الذي يقدم خدمة التمويل، وبإمكانك اختيار السيارة الانسب لك، تعبئة نموذج طلب التقسيط، ومن ثم ارساله ليصل مباشرة الى العيسائي للسيارات و البنك الاهلي السعودي، وبدورهم سيقومون بالتواصل معك بأقرب وقت لإبلاغك بالخطوات التالية لإكمال عملية التمويل. ويمكن الاتصال مباشرة على الرقم المجاني: 8002440060 لمعرفة التفاصيل.
كم يبلغ سعر سيارة ميتسوبيشي أتراج داخل العرض؟
يبلغ سعر ميتسوبيشي أتراج داخل عرض العيسائي بدءًا من 42 ألف ريال سعودي وهو سعر يشمل الضريبة.
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مزايا ميتسوبيشي أتراج 2022 في العيسائي للسيارات
برنامج تمويل الأهلي التأجيري بحلته الجديدة لعملاء الوسام
لأننا ندرك بأنك تتطلع دائما إلى الأفضل، نقدم لك برنامج تمويل الأهلي التأجيري للسيارات المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. و يعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه حيث صمم خصيصاً ليأخذ بالاعتبار علاقتك في البنك الأهلي السعودي.
مميزات البرنامج
- برنامج متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية .
- أول برنامج تمويل تأجيري مصمم لعملاء الوسام .
- يأخذ في الاعتبار علاقة العميل في البنك ولا يقتصر على راتب العميل .
- عروض حصرية ومميزة مع مجموعة من وكالات السيارات من خلال حملات على مدار السنة :
- التمويل للسعوديين والمقيمين في المملكة .
- موافقة فورية .
- إمكانية تأجير خمسة سيارات كحد أقصى للسعوديين و 3 سيارات كحد أقصى للمقيمين .
- أجرة شهرية ميسره لمدة تصل إلى 5 سنوات .
- يصل مبلغ التمويل حتى 500,000 ريال سعودي .
- خصم خاص على رسوم بعض خدمات ما بعد البيع (الوسام البلاتيني: خصم 100% – الوسام الذهبي: خصم 50% على الرسوم التالية:.
- إضافة سائق لأول سائقين إضافيين .
- تفويض بالقيادة خارج المملكة .
- طلب مفتاح اضافي .
- تغطية تأمينية شاملة للسيارة طوال فترة التأجير .
- خيارات متعددة لإنهاء العقد أو تملك السيارة خلال فترة العقد أو عند نهايته (وفق شروط وأحكام عقد التأجير مع الوعد بالتمليك) .
- مراكز خدمة ما بعد البيع منتشرة حول المملكة لتلبية احتياجاتك .
الشروط و الأحكام
- أن يكون العميل قد أكمل فترة 6 أشهر .
- الحد الأدنى للعمر 21 سنة هجرية .
- الحد الأقصى للعمر 65 سنة هجرية .
المستندات المطلوبة
عرض سعر السيارة .
- صورة من الهوية سارية المفعول .
- صورة من رخصة القيادة سارية المفعول .
- خطاب التعريف مطلوب فقط في حال كان الدخل المعتمد هو بناء على الراتب الشهري .
* تُطبق الشروط والأحكام
* الرسوم الإدارية هي إما 1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال سعودي أيهما أقل
معدل النسبة السنوي يبدأ من 13.82%.