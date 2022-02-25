نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميتسوبيشي اكسباندر 2022 المتينة عرض تقسيط 1041 ريال مقيمين ووافدين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض ميتسوبيشي زاندر 2022 الغندورة وقسط خرافي مناسب وافدين ومقيمن في السعودية. تلك السيارة اليابانية الرائعة من الوكيل العيسائي للسيارات والتي بها العديد من المميزات. مع مستويات فائقة من الراحة والأداء العالي والمزايا العملية في إكسباندر الجديدة. سواء كنت تقود السيارة داخل المدينة، أو تقضي العطلة برفقة الأصدقاء وأفراد العائلة، تتيح لك الإمكانيات العملية الفريدة التي تتميز بها إكسباندر مطلق الحرية للذهاب أينما تشاء والاستمتاع بقيادة رائعة.

تجربة خاصة لـ مميزات اكسباندر 2022 ميتسوبيشي في السعودية من العيسائي

تجربة ممتعة للجميع. التصميم الداخلي الواسع يضمن لجميع الركاب راحة لا مثيل لها. وتسهم المقاعد الداعمة التي تتسع لـ 7 أشخاص بالغين، وأحدث وسائل الراحة، والمواد عالية الجودة، في توفير متعة قيادة لا تضاهى.

ما هي مميزات التقسيط لـ سيارات ميتسوبيشي إكسباندر 2022 مع العيسيائي للسيارات والأهلي اس ان بي؟

أولًا هامش ربح 0.99 في المائة.

ثانيًا لا توجد دفعة أولى.

ثالثًا لا توجد رسوم إدارية.

أما رابعًا خدمة المساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات مجانًا.

ما هي الشروط والأحكام سيارات ميتسوبيشي إكسباندر 2022 مع العيسيائي للسيارات والأهلي اس ان بي ؟

تمويل لمدة 5 سنوات أي 60 شهر مقدم من البنك الأهلي السعودي تأجير مع الوعد بالتمليك. ينطبق هذا العرض على موديلات محددة قد تختلف بعض المواصفات عن السيارة الموضحة بالصورة. تفضل بزيارة الفروع الخاصة بالعيسائي للسيارات أو الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن السيارة المناسبة لك.

كيفية التواصل مع العيسائي للسيارات لشراء ميتسوبيشي اكسباندر 2022 بالتقسيط

يمكنك التواصل على رقم 8002440060

تجربة هادئة ومريحة ميتسوبيشي اكسباندر 2022

تتميز تجربة الركوب بأقصى درجات الهدوء، لأن مقصورة الركاب محاطة بمواد خاصة تمتص الضوضاء والاهتزاز بشكل فعال.

مقاعد مرنة ميتسوبيشي زاندر 2022

يمكن تغيير تصميم المقاعد بما يلبي الاحتياجات المتغيرة. يمكن طي المقعدين الثاني والثالث بشكل مسطح بالكامل لسهولة التحميل، وطي مسند الذراع الثاني باتجاه الأسفل لتوفير مساحة كافية للأحمال الطويلة.

أجواء لطيفة ومنعشة في ميتسوبيشي اكسباندر 2022

حتى في الطقس الحار، يحافظ مكيف الهواء على أجواء منعشة للجميع. توجد 8 مستويات لتعديل مروحة المكيف في الأمام و4 في الخلف، إضافة إلى 4 فتحات سقف خلفية توزع الهواء البارد بالتساوي.

مقابس كهرباء لجميع الركاب

يوجد في السيارة ثلاثة مقابس كهرباء 12 فولت، مقبس في كل صف مقاعد، يمكن لكل راكب شحن هاتف ذكي أو جهاز آخر. لمزيد من الراحة، يحتوي كل مقبس على مساحة مجاورة للتخزين.

مساحة الأمتعة

مساحة الأمتعة كافية حتى عندما تكون مقاعد الصف الثالث مشغولة بالركاب.

سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2022

سيارة اكسباندر موديل 2022 بقسط 1041 ريال سعودي. والتي يبدأ سعرها من 73050 ريال سعودي. يشمل الضريبة القيمة المضافة.

مواصفات اكسباندر 2022 في السعودية ميتسوبيشي العيسائي

محرك MIVEC سـعة 5.1 لترات سريع الاستجابة.

والمزود بنظام MIVEC.

ينتج عن محرك البزنين ذو كامات علوية مزدوجة )DOHC )مع 16 صماما.

نظام التحكم الإلكتروني المبتكر في توقيت الصمام من ميتسوبيشي( قوة وافرة تجدها رهن إشارتك).

وهي أكثر من كافية لحمل 7 أشخاص بالمناطق الصعبة، الفوق جبال شديدة الانحدار بسهولة تامة.

تم الحد من الاهتزاز والضوضاء الصادرة عن المحرك إلى حد كبير بفضل تركيبة المحرك عالية.

الجودة التي تضمن تجربة قيادة هادئة.

ابعاد وكذلك الوان ميتسوبيشي اكسباندر 2022 في السعودية لدى العيسائي

1- كوارتز أبيض لؤلؤي ( W81).

2- جرافيت رمادي معدني ( U28).

3- أحمر معدني ( p26).

4- فضي استرلياي معدني ( U25).

5- أسود حالك ميكا ( X37).

6- برونزي عميق معدني ( C17).

عرض تقسيط سيارة موديل 2022 ميتسوبيشي 6 فئات ولا في الأحلام من العيسائي للسيارات

وسّع إمكانياتك وحرر نمط حياتك مع مستويات فائقة من الراحة والآداء العالي. والمزايا العملية في إكسباندر الجديدة. سواء كنت تقود السيارة داخل المدينة، أو تقضي العطلة برفقة الأصدقاء، وأفراد العائلة. تتيح لك الإمكانيات العملية الفريدة التي تتميز بها إكسباندر مطلق الحرية للذهاب أينما تشاء وللاستمتاع بقيادة رائعة. تتمتع السيارة بنظام إشارة التوقف الطاريء فعندما تضغط على دواسة الفرامل بقوة أو تقوم بتشغيل نظام الفرامل المانعة لانغلاق الـ ABSتومض أضواء الخطر اتوماتيكيًا لتحذير سائقي المركبات خلفك لتجنب حدوث تصادم من الخلف. توفر إكسباندر حماية فائقة لك وللركاب. تؤمن مزايا السلامة المتقدمة والبنية الصلبة لهيكل السيارة الحماية اللازمة في حالة وقوع حادث. وتتمتع السيارة بنظام التحكم النشط بالثبات فإذا فقدت العجلات تشبثها على الأسطح الزالقة أو أثناء الدوران يقوم نظام التحكم النشط بالثبات اوتومايتيكيا بتعديل القوة الناتجة عن المحرك وتطبيق قوة الفرامل على العجلات المناسبة للمساعدة في المحافظة على التحكم بالثبات على الطريق ومنع الانزلاق.