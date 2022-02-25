نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة العملاء موبايلي طرق التواصل المجانية وتقديم شكوى عبر الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة العملاء موبايلي ، يتساءل الكثير من العملاء عن كيفية تقديم الشكوى أو استفسار أو اتصل على الرقم الموحد لشركة موبايلي من أجل الاستفسار والاستعلام ولكنه لا يعرف الرقم المخصص للعملية أو البريد الإلكتروني وتقديم الشكوى التابعة للعميل تجاه خدمة مقدمة له أو استفسار بخصوص الخدمات أو الباقات أو عمليات شحن موبايلي عبر الإنترنت أو الجوال بشكل سهل، ونظرا لتساؤل العديد عن رقم خدمة عملاء موبايلي لقطاع الأعمال والتحدث مع خدمة عملاء موبايلي عبر الجوال فإنه يستلزم على القارئ أن يكون مدرك للطريقة التي يرغب بها في التحدث إلى خدمة عملاء موبايلي سواء كان بالبريد الإلكتروني أو عبر الجوال.

رقم خدمة عملاء موبايلي الثابت

بعد أن وضحنا أهمية رقم العملاء موبايلي من شركة موبايلي السعودية العملاء السعودية حيث يعتبر من الخدمات المجانية المتاحة لكافة الأفراد وعملاء الشركة بشكل خاص من أجل استقبال استفساراتهم وشكواهم من خلال رقم موبايلي المجاني والبوابات المتاحة للجميع من أجل حل المشكلة بشكل سريع وعبر رقم العملاء بشركة موبايلي بالمملكة العربية السعودية، وتم رصد رقم موبايلي المجاني والموقع المجاني عبر البريد الإلكتروني للتحسين من الخدمات المتعلقة بالاستجابة وسرعتها للعملاء وذلك من خلال الأرقم المطروحة وفي إطار رؤية المملكة 2030، ولمعرفة الأرقام فهي كالآتي:

أولا للتحدث مع العملاء والموظفين من خلال الرقم 1100 وذلك الرقم الموحد لقطاع الأعمال من شريحة موبايلي.

ثانيا إذا لم يكن لديك أو لم تستخدم شريحة موبايلي فالرقم 0560101100 هو المخصص للعملية.

بهذا يكون القارئ قد عرف أرقام الخدمة المخصصة من أجل التواصل مع خدمة عملاء شركة والتحدث لخدمة عملاء الشركة، يمكن للقارئ أن يقوم بشحن سوا للتسهيل عليه في الوصول للخدمة عبر الإنترنت.

البريد الإلكتروني من موبايلي خدمة العملاء

قامت الشركة أيضا بتخصيص البريد الإلكتروني المجود على الموقع الإلكتروني للشركة من أجل استقبال الشكاوى والاتصالات من خلال البريد الإلكتروني من أجل التسهيل وتنويع العملية على القارئ في الوصول للاستعلامات والاستفسارات والشكاوى بصورة سهلة ومباشرة عبر القنوات المتنوعة فكما وضحنا الطرق المطروحة للعملية سنقوم بتوضيح أيضا البريد الإلكتروني من أجل التواصل مع خدمة عملاء موبايلي لمن يتساءلون عن كيف اكلم خدمة العملاء موبايلي وعن رقم موبايلي خدمة العملاء، والبريد الإلكتروني كالآتي:

أولا قم بالدخول على الموقع الإلكتروني للعملية المتواجد على موقع شركة موبايلي.

ثانيا اضغط على اتصل بنا.

ثالثا سيظهر لك نموذج الاتصال.

رابعا اكتب اسمك الكامل.

خامسا رقم هاتفك إذا كنت تستخدم شريحة لشركة أخرى غير موبايلي اكتب الرقم أيضا.

سادسا اكتب البريد الإلكتروني المقرر استقبال ومتابعة الشكوى أو الاستعلام عليه.

سابعا اختر نوع الاستعلام.

ثامنا إذا كان هناك مرفقا تود إرساله في العملية قم بإرساله.

تاسعا بتأكيد التعامل البشري.

عاشرا اضغط على إرسال.

بهذا يكون القارئ قد عرف طريقة الاتصال على الشركة من خلال رقم خدمة عملاء موبايلي الموحد و التواصل خلال موبايلي، سواء بالبريد الإلكتروني أو بالأرقام المطروحة، يمكن للقارئ أن يشحن زين عبر الإنترنت أيضا كخدمة مقدمة للتسهيل على العملاء.

إنشاء شكوى خاصة

كما ذكرنا فإنه للتواصل مع الخدمة هناك أرقم مطروحة للاتصال من شبكة موبايلي أو إذا كنت تابع لأي شركة اتصالات أخرى للاتصال بخدمة عملاء موبايلي عبر الرقم الآخر أو البريد الإلكتروني ويمكنك خلالها تقديم المشكلة التابعة لك فقد طرح الموقع أيضا رقم خدمة رسائل وذلك لإرسال الشكوى أو المقترح عبر الإنترنت بشكل سهل وللقيام بالعملية اتبع الآتي:

أولا ادخل على الموقع الرسمي لشركة موبايلي.

ثانيا بتحديد نوع الهوية أو الوثيقة سواء كانت بطاقة مواطن أو إقامة وافد أو رقم جواز أو رقم حدود.

ثالثا اكتب رقم الوثيقة في المكان المحدد.

رابعا اكتب رقم الجوال.

خامسا اضغط على التالي.

سادسا سيتم تحويلك لاستكمال العملية.

سابعا اكتب الشكوى التابعة لك وباقي البيانات.

ثامنا اضغط على إرسال.

بهذا يكون القارئ قد عرف طريقة إنشاء وإرسال شكواك إلى خدمة موبايلي للاتصالات السعودية، يمكن للقارئ أن يشحن موبايلي عبر الإنترنت.

متابعة الشكوى التابعة لك

يتيح أيضا الموقع من موبايلي متابعة شكواك من خلال الإنترنت وعبر الموقع بصورة رسمية وسهلة، بعد أن تعرفنا على طرق تقديمها والأرقم المتاحة والعمليات المتنوعة التي يمكن بها إرسال الشكوى كما يمكن أيضا إرسالها ومتابعتها عبر فروع الشركة المنتشرة في أرجاء المملكة حيث تعد شركة موبايلي من أكبر الشركات الاتصالات في السعودية والتي تهدف بشكل مباشر لتوفير العملية المناسبة لكافة العملاء والمتواجدين على أرض السعودية، ولمتابعة الشكوى قم بالآتي:

أولا بالدخول على موقع موبايلي.

ثانيا اضغط على متابعة الشكوى.

ثالثا اكتب رقم الشكوى الذي حصلت عليه في المكان المحدد.

رابعا اكتب رقم هويتك.

خامسا اضغط على بحث.

سادسا ستظهر لك آخر مستجدات الشكوى الخاصة بك ومعالجتها.

بهذا يكون القارئ قد عرف طريقة متابعة الشكوى والمتاحة من كل شركات الاتصالات كخدمة عملاء زين.

خدمة عملاء موبايلي السعودية

يقدم برنامج العملاء بعرض أغلب الاستفسارات والاستعلامات على الموقع الرسمي الخاص بهم للتسهيل على عملاء موبايلي الوصول لها بشكل إلكتروني حيث تكون أغلب الاستعلامات والاستفسارات الموجهة من عملاء موبايلي أسئلة واستفسارات متكررة لذا قامت موبايلي بتجميعها في صفحة واحدة لتسهل قراءتها ومعرفة بياناتها بشكل سهل، وسنقوم بتعريف القارئ عن عمليات تسريع الشكوى أو الاستعلام المقدمة من موبايلي عبر الإنترنت وهي كالتالي:

أولا ادخل على صفحة الأسئلة المتكررة أمامك.

ثانيا اختر مربع البحث للتسهيل عليك في بحثك في الرسائل والشكاوى القديمة.

ثالثا إذا كنت ترغب بالحصول على دعم موبايلي قم بإرسال تذكرة خاصة لضمان سرية رقمك.

رابعا في حالة وجود مشكلة يمكن لك خلالها التقاط صور قم بالتقاطها وإرفاقها مع الشكوى المقدمة.

خامسا قم بربط بريدك الإلكتروني برقمك لمتابعة الشكوى بسهولة.

بهذا نكون قد غطينا أغلب خدمات عملاء موبايلي المقدمة من موبايلي بخصوص الاستعلامات والأرقام المختلفة للعملية.