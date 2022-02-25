نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار الذهب اليوم في السعودية وأسعار نفط برنت ومستويات الأسعار الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي ، يتساءل المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن أسعار الذهب اليوم بالسعودية مقابل الريال والدولار الأمريكي ليقوموا بمتابعة الأسعار لحظة بلحظة خاصة وذلك بعض التغيرات الأخيرة في العالم ورغم أن التغيرات تعتبر بسيطة جدا في المستوى العامل للذهب إلا أنه يجب أن يعلم الجميع عن مستوى الأسعار الحالية التي يحتاج الكثير من المواطنين في التحليلات الفنية سنقوم بتعريف القارئ عن الأسعار الخاصة وسنقوم بتعريفه أيضا على أسعار خام برنت (البترول حاليا) والمستويات المتواجد عليها ومؤشراته في الفترة السابقة خلال المقال، يمكن للقارئ أن يقوم بفتح محفظة استثمارية بالراجحي لبدء التداول.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

كما ذكرنا فإن أسعار الذهب ما زالت في مستوياتها السابقة مع صعود بسيط اليوم وذلك بعد الأحداث الأخيرة الجارية فلم يلحظ سعر الذهب في السعودية اليوم مباشر وأسعار الذهب بالريال السعودي وبالدولار، كما سنتعرف على سعر خام برنت (البترول) لمعرفة مستويات أسعاره الحالية والقديمة حيث شهد قفزة في الأسعار في الفترة الأخيرة خاصة أمس، ولمعرفة سعر جرام الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي فهي كالآتي:

أولا سعر جرام الذهب عيار 24 هو 230.94 ريال و61.56 دولارا أمريكيا.

ثانيا سجل سعر جرام الذهب عيار 22 صباحا 211.70 ريال و 56.43 دولارا أمريكيا.

ثالثا وسجل سعر الجرام عيار 21 صباحا 202.08 ريال و 53.86 دولارا أمريكيا.

رابعا وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 صباحا 173.21 ريال و 46.17 دولارا أمريكيا.

خامسا كما سعر الذهب اليوم في السعودية لعيار 14 صباحا 134.72 ريال سعودي و 35.91 دولارا أمريكيا.

سادسا بالنسبة لسعر الذهب عيار 12 فكان 115.47 ريال و 30.78 دولارا.

سابعا بالنسبة لجرام الذهب من عيار 10 فسعره 96.23 ريال و 25.65 دولارا.

بهذا نكون قد استوفينا اسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة وآخر مستجدات الأسعار فمع الهبوط البسيط عن أمس إلا أنه على مستوى الشهر قد سجل ارتفاعا ملحوظا، يمكن أيضا أن قوم القارئ بفتح محفظة تداول الجزيرة.

خام برنت

سعر برميل نفط خام برنت سجل ارتفاعا ملحوظا خلال اليوم السابق مع الأحداث المتصاعدة في أوروبا حيث سجل سعر خام برنت سعرا قياسيا أمس حيث سجل ارتفاع ب2% ووصل لسعره ل97 دولارا ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع مع الأحداث الجارية نتيجة لأزمة الطاقة ومن المتوقع كما ذكرنا أن يزداد سعر برميل خام برنت في الفترة الحالية مع أسعار المحروقات والنفط العالمي بما فيها نفط أوبك لاحتياج الدول للطاقة خلال الفترة القادمة، يمكن أيضا الاطلاع على أسهم شركة ساسكو تداول خلال الفترة السابقة.