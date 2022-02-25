تمويل امکان بدون تحويل راتب للعاملين بالجهات المعتمدة والغير معتمدة، ومن الجدير بالذكر ان شركة امكان توفر في المملكة العربية السعودية الحصول على التمويل إمكان بدون تحويل راتب، وذلك لكل الموظفين والعاملين بالشركات والقطاعات المعتمدة والغير معتمدة، حيث أن ذلك يكون طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية، حيث يستطيع المواطنون أن يحصلوا على قرض شخصي يصل قيمته إلى 50 ألف ريال سعودي، وقد وضعت شركة امكان عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدمين، لكي يحصلوا على القرض الشخصي والتموين بدون تحويل راتب وسوف نعرض التفاصيل خلال هذا المقال.

تمويل إمكان بدون تحويل راتب

تقدم شركة أمكان العديد من التسهيلات المميزة للحصول على تمويل شخصي للعديد من المواطنين، لكي يلبي جميع احتياجاتها من مالية بشكل مبسط وسهل من خلال تطبيق إمكان، حيث أنه يتم التقديم الإلكتروني من خلال الإنترنت حيث يتم الموافقة للحصول على التمويل الشخصي طبقا للشروط والإجراءات التى تعلنها شركة امكان، بالإضافة إلى أنه لا يحتاج الحصول على تمويل امكان إلى تحويل الراتب للعامل أو إلى الكفيل، وتكون طريقة التقديم على التمويل باتباع الخطوات التالية

تحميل تطبيق إمكان على الهاتف ثم تسجيل الدخول عليه

يرفق الشخص جميع المستندات المطلوبة من الهوية الوطنية وغيرها.

يدخل جميع البيانات الخاصة به من الاسم وتاريخ الميلاد والمهنة وغيرها.

أدخل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

وبعد أن يحصل الشخص على موافقة فورية. يستطيع أن يتحكم في المبلغ ومدة التسديد المناسبة له.

يحدد طريقة السداد التي تناسبه.

شروط تمويل امكان بدون تحويل راتب للعاملين من الجهات المعتمدة والغير معتمدة

تقدم شركة أمكان الإعلان عن عدة شهور يجب تتوفر في جميع المتقدمين، لكي يحصلوا على التمويل بدون تحويل راتب من الجهات المعتمدة والغير معتمدة ومن هذه الشروط ما يلي