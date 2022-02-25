جدول المخالفات المرورية وغرامات مخالفات السرعة

جدول المخالفات المرورية الذي أعلنت وزارة الداخلية السعودية هو أمر الزأمي على الجميع معرفته تكون على دراية كاملة بكافة المخالفات الموجودة فيه، كما أعلنت أدارة المرور انه يجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من لجنة أو لجان تشكل من قبل وزير الداخلية السعودية، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة، وتتراوح مقدار تلك الغرامات على مخالفات المرور في السعودية من 150 ريال إلى 2000 ريال سعودي، كما يوجد بعض الحالات التي يتم فيها حجز السيارة، أعلنت وزارة الداخلية أنه في حالة الوصول إلي عدد (24) نقطة مرة واحدة خلال عام هجري واحد يتم سحب الرخصة لمدة 3 شهور وفي حالة الوصول لها مرتين خلال العام الهجري الواحد يتم مضاعفة العقوبة وسحب الرخصة 6 شهور، كما يجب علي كافة قائدي المركبات بعرفة كيفية احتساب عدد نقاط المخالفات الناتجة عن عدم الالتزام بقوانين المرور وارتكاب المخالفات المرورية المختلفة والتي سبق أن تحدثنا عنها في مقال سابق، وفي نفس الصدد أتاحت منصة أبشر الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن مخالفات السرعة برقم المخالفة.

جدول المخالفات المرورية

وكثرت مخالفات السرعة على أغلب الطرق في السعودية، والتي يتم تسجيلها علي نظام ساهر، في حين اعتمدت وزارة الداخلية السعودية جدول مخالفات المرور الذي ينقسم إلى خمسة جداول، لكل جدول مجموعة من المخالفات المرورية لها غرامة مالية واحدة تتراوح من مبلغ مالي محدد إلى مبلغ آخـر محدد كذلك، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم جدول المخالفات وهي كما يلي:

قيادة المركبة في الأسواق التي لا يسمح بالقيادة فيها. ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها. عدم وجود تأمين سار للمركبة وإلقاء أي جسم غريب أثناء سير المركبة. الامتناع عن استخدام الإشارة في حالة الالتفاف أو تغيير الاتجاه. عدم الانقياد لتنظيمات المركبات في الطرق. قيادة السيارات بسرعة تجعل الإطارات تصدر صوتا مزعجا. الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة. استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة. عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم. عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم وعدم الالتزام بمقاعد الأطفال المخصصة. ترك المركبة في طريق منحدر بدون اخذ الإجراءات اللازمة للامان. زيادة حد الحمولة عما هو مسموح به واستخدام منبه سيارة الطوارئ بغير الضرورة. عدم أعطاء الأولوية للمكبة المتقدمة في تقاطع الطرقات.

غرامات مخالفات السرعة