كيفية طلب زيارة عائلية للأجانب المقيمين

كيفية طلب زيارة عائلية بالإضافة إلى شروط التقديم للزيارة العائلية إلى وزارة الخارجية السعودية إثبات طلب زيارة الأسرة ، حيث تقدم وزارة الخارجية السعودية دليلاً على خدمات متعددة من خلال تقديم زيارات عائلية متعددة والتقدم للزيارات ، والتي تعتبر بتعديل طلب ، هو أيضا طريقة إلكترونية خاصة.

كيفية طلب زيارة عائلية

للحصول على طلب زيارة عائلية ، يجب عليك اتباع الخطوات أدناه للحصول على طلب. سنتعلم كيفية تقديم الطلب باتباع الخطوات التالية:

يمكنك تسجيل الدخول مباشرة من صفحة وزارة الخارجية أنت تملأ معلوماتك الشخصية. أدخل معلومات التطبيق الخاص بك مباشرة في القسم أدخل معلومات الزائر في المربع الذي حددته مسبقًا. ثم تقوم بالنقر فوق “عرض الطلب” لتظهر لك المعلومات التي أدخلتها بشكل صحيح انقر فوق التالي ويجب عليك اتباع إجراء القبول.

ضوابط طلب الزيارة العائلية

لكي تتمكن من الحصول على طلب زيارة عائلية ، يجب عليك الامتثال للشروط وتنفيذ الخطوات التالية:

يتوجب أن يكون جواز السفر الخاص بالراكب ساري المفعول. يجب أن يكون تصريح الإقامة ساري المفعول. الزيارة صالحة لمدة لا تقل عن 3 أشهر. تقديم الطلب إلكترونياً عن طريق وزارة الخارجية.

التعديل على طلب الزيارة العائلية

لكي تتمكن من تعديل طلب الزيارة العائلية ، يجب عليك اتباع الخطوات أدناه حتى تحصل على التعديلات على طلبك ، وسنتعرف عليها بالطرق التالية:

سجل في وزارة الخارجية عبر الرابط السابق انقر لقبول الوعد. أدخل المعلومات الشخصية التي تريد تعديلها. وإدخال معلومات التعديل المطلوبة والمتعلقة بك مباشرة في القسم. ومعلومات الزائر المتعلقة بالصناديق المخصصة ثم انقر فوق “عرض الطلب” ، حتى تظهر لك المعلومات أنه قد تم إدخاله بنجاح. انقر فوق التالي ويجب عليك اتباع الإجراء المقبول.

تصديق طلب الزيارة العائلية

من أجل الحصول على الموافقة على طلب زيارة عائلية ، يجب عليك اتباع الخطوات أدناه ، والتي سنتعرف عليها أدناه: