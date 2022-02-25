ملف منحة البطالة في الجزائر والوثائق المطلوبة للتسجيل بالمنحة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

ملف منحة البطالة في الجزائر من أهم المنح التي قامت الجزائر للشباب العاطل عن العمل في الدولة وكذلك يمكن للسيدات المتزوجات الاستفادة من هذه المنحة، وتعد البطالة من أهم المشاكل التي تواجه الشباب والفتيات بعد التخرج من الجامعات أو المعاهد المختلفة ولا يقتصر الأمر علي الجزائر فقط ولكن مشكلة البطالة واحدة من أهم المشاكل التي توجد في جميع دول العالم ،لذا قامت بعض الجهات المسؤولة في الجزائر بالعمل علي وجود حلول لتلك الأزمة الكبيرة وتوفير فرصة للتسجيل في منحة العاطلين عن العمل للفتيات والشباب من خلال الموقع الالكتروني الخاص للوكالة الوطنية للتوظيف لتحقيق استقرار اكثر للشباب والقدرة علي الاستمرار في المجتمع بشكل طبيعي وتلبية الاحتياجات الرئيسية، وقد أشارت الوكالة الوطنية للتشغيل عن ازدياد عدد العاطلين عن العمل لديهم والذي وصل إلي 620 ألف شاب في الفترة الأخيرة، لذا قامت الوكالة بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين ومن خلال المقال سوف يتم عرض جميع التفاصيل الخاصة بالتسجيل.

ملف منحة البطالة في الجزائر

التسجيل في منحة البطالة الجزائر هو أمر يرغب الكثير بمعرفته خال الفترة الحالية وذلك بعد أن قامت الوزارة بالإعلان عن فتح باب التسجيل لاستفادة من المنحة اليوم الجمعة الموافق 25 من نوفمبر 2022 لتوفير إعانات البطالة للمستحقين والتي تأتي تحت سلسة إصلاحات نظام الضمان الاجتماعي علي أن يتم صرف الدعم لمقبولين ابتداء من مارس/آذار 2022 والتي تصل إلي مبلغ قدره 13 ألف دينار جزائري ” ما يقرب من 82 يورو ” سوف يتم دفعها ابتداء ً من مارس المقبل بالإضافة الي التامين، وللتسجيل يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

كتابة البيانات المطلوبة.

تحميل التقارير الطبية والاجتماعية.

الضغط علي إرسال.

انتظار الرد بالموافقة.

الأوراق والوثائق المطلوبة للاستفادة من المنحة

بعد عرض تفاصيل ملف منحة البطالة في الجزائر، فيمكننا عرض أهم الوثائق المطلوبة وهي كالتالي: