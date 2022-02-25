التسجيل بالضمان الاجتماعي للمتزوجات وشروط التقديم

التسجيل بالضمان الاجتماعي للمتزوجات، حيث تبحث الكثير من النساء المتزوجات في المملكة العربية السعودية، عن طريقة التسجيل في الضمان المطور الجديد، فقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية علي تقنين نظام اجتماعي جديد يسمي النظام المطور، الذي من خلاله يتم السماح للمواطنين الأكثر احتياجاً للحصول علي دعم الضمان، ويساعد هذه النظام المرأة المتزوجة أو المرأة الأرملة في تسجيل طلب للحصول على معاش من الضمان الاجتماعي، حيث يضمن الضمان المطور اختيار الفئات التي بحاجة للتسجيل للحصول علي الدعم النقدي، ويتم صرف الضمان للنساء المتزوجات وفق بعض الشروط التي يجب توافرها حتي يتم القبول، وسوف نوضح لكم شروط التسجيل بالضمان الاجتماعي للمتزوجات.

شروط التسجيل بالضمان الاجتماعي للمتزوجات

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت عدد من الشروط التي من خلالها يتم الموافقة علي طلبات النساء المتزوجات من الحصول علي الدعم، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن تكون المرأة سعودية الجنسية فقط أو أن تكون متزوجة من مواطن سعودي.

يشترط أن تكون السيدة المتزوجة من المقيمين إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة من الوزارة من أجل القبول بالضمان الاجتماعي الجديد.

يشترط عدم قدرة الشخص الأجنبي المتزوج من سيدة سعودية علي العمل داخل المملكة.

يمكن للمرأة المهجورة أو المعلقة منذ فترة ثلاثة أشهر الاستفادة من الحصول علي دعم الضمان ولكن بعد إثبات ذلك لدي الوزارة.

المتزوجة التي فقدت زوجها ولديها أطفال وليس لها عائل تستطيع التسجيل في الضمان المطور.

ألا يتعدى الدخل الخاص بالمتزوجة الحد المانع المخصص من جانب الضمان الاجتماعي.

ألا يقل العمر الخاص بالمرأة المتزوجة عن 35 عامًا خلال التقديم بالدعم.

كيفية التسجيل الإلكتروني بالضمان المطور

بشكل إلكتروني سريع تستطيع النساء اللاتي تتوافر بهن شروط التسجيل في الضمان المطور، علي أن يتم التقديم من خلال هذه الخطوات: