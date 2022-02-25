نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد لهذا الشهر مارس وشروط الاستحقاق sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد لهذا الشهر مارس 2022 راتب شهر رجب 1443، من المواعيد التي يبحث عنها ملايين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ويتميز نظام الضمان الجديد بعدة مميزات أهمها شموله لفئات لم تكن مشمولة من قبل في نظام الضمان الاجتماعي القديم، وبات من الممكن لهذه الفئات الاستفادة من دعم الضمان بشرط توافر شروط الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع هذه الشروط حتى يصل الدعم للمستحقين الفعليين.

ويهدف الضمان الاجتماعي الجديد على توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجاً، وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتوفير التدريب والتأهيل اللازم للقادرين على العمل، فمن شروط الضمان بالنسبة للقادرين على العمل البحث بجدية عن فرصة عمل مناسبة، والتسجيل في منصات العمل التابعة للوزارة والعمل على امتلاك المهارات اللازمة لهم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد

تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توفير راتب معاش الضمان الجديد في وقت محدد وثابت، لذلك حدد الأول من كل شهر ميلادي لصرف المعاش، وذلك إذا لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية وعند ذلك قد يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم، وحدد وزارة الموارد البشرية متى ينزل الضمان الاجتماعي لشهر مارس اليوم الثلاثاء بتاريخ 28\07\1443 الموافق 01\03\2022.

متي ينزل الضمان الاجتماعي لهذا الشهر مارس

ينزل راتب الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. لذلك يجب على المستفيدين من معاش الضمان تحديث البيانات المطلوب تحديثها في أسرع وقت ممكن. وقد شددت الوزارة على ضرورة تحديث البيانات حتى لا يتم إيقاف الراتب.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa

منصة الدعم والحماية الاجتماعية هي منصة إلكترونية يتم من خلالها التسجيل للحصول على معاش الضمان، كما يتم الاستعلام عن راتب الضمان ونتائج استحقاق الأهلية من خلال منصة الضمان sbis.hrsd.gov.sa.

عداد نزول الضمان لشهر مارس باليوم والساعة والثانية

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور