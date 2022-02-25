قرض تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب بمبالغ مالية كبيرة وبهامش ربح تنافسي

قرض تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد القروض الشخصية التي توفرها شركة تسهيل للتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث توفر شركة تسهيل القرض الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي ، كما تتيح الشركة الفرصة لجميع العملاء للتقديم على طلب القرض الشخصي أونلاين ، وذلك بدون الحاجة إلى زيارة فرع الشركة المتواجد داخل المملكة العربية السعودية.

قرض شركة تسهيل أونلاين بدون كفيل ولا تحويل الراتب

شركة تسهيل للتمويل واحدة من أهم الشركات الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي ، وذلك لما تقدمه الشركة من عروض تمويلية بصيغة إسلامية تلبي احتياجات جميع العملاء ، حيث توفر الشركة القرض الشخصي من خلال إجراءات سريعة وسهلة ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لطالب التمويل لتقسيط مبلغ القرض الشخصي علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة ، كما توفر شركة تسهيل للتمويل العديد من الإمتيازات الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب قرض شركة تسهيل لقطاع الأفراد بالمملكة ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها شركة تسهيل للتمويل للعملاء من خلال عرض القرض الشخصي المتاح لدي الشركة.

أهم إمتيازات القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية

قرض شركة تسهيل للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا القرض بدون الحاجة إلى كفيل ولا ضامن.

توفر شركة تسهيل للتمويل القرض الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

القرض الشخصي متاح بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.

تمويل شركة تسهيل متوفر بهامش ربح تنافسي وثابت.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري.

توفر شركة تسهيل للتمويل موافقة سريعة وفورية على طلب القرض الشخصي المتاح لديها للمواطنين بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل حتي 60 شهر.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل