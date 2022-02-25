نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر فتح محفظة الراجحي الشروط وطريقة إنشاء المحفظة في المقال التالي
سعر فتح محفظة الراجحي تعد من الأشياء الهامة التي تشغل بال العديد من المستخدمين داخل المملكة وذلك في حالة رغبتهم في معرفة كيف اسجل في تداول الراجحي والاطلاع على أرباح محفظة الراجحي حيث يوفر المصرف للعملاء إمكانية الاختيار من بين أكثر من محفظة، كما يجب على العملاء معرفة شروط فتح محفظة استثمارية في بنك الراجحي للتأكد من انطباقها عليهم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر فتح محفظة الراجحي وطريقة التقديم عليها.
سعر فتح محفظة الراجحي
للإجابة على التساؤل المطروح حول سعر فتح محفظة الراجحي فأن الأفراد الذين لديهم حساب استثماري لدى مصرف الراجحي يمكنهم الحصول على محفظة الراجحي بشكل مجاني، أما بخصوص الرسوم السنوية التي يتم سدادها لفتح محفظة التداول فتكون بقيمة 700 ريال، كما يوفر المصرف إمكانية فتح محفظة للعائد، ومحفظة للمكسب، وأخيرًا المحفظة المختلطة.
شروط فتح محفظة استثمارية في بنك الراجحي
قام مصرف الراجحي بوضع عدد من الشروط التي تنظم عملية إنشاء المحفظة الخاصة بالتداول داخل البنك وتتضمن تلك الشروط:
- امتلاك المتقدم لحساب جاري بلبنك.
- أن يكون لدى العميل بطاقة صرافة آلي خاصة بمصرف الراجحي.
- وجود إثبات الهوية سواء للمواطن أو المقيم على أن تكون سارية المفعول.
- أن يكون لدى العميل حساب عبر منصة أبشر.
- ضرورة أن يكون العميل ضمن المسجلين بهاتف مصرف الراجحي.
- وجود بريد إلكتروني نشط لدى العميل.
خطوات فتح محفظة استثمارية في الراجحي
يمكن لراغبي الحصول على المحفظة الاستثمارية المرور بما يلي:
- الولوج إلى صفحة بنك الراجحي المالية.
- النقر على تسجيل جديد.
- إدخال معلومات العميل المتمثلة في رقم هويته ورقم الجوال.
- يقوم البنك بإرسال كود تفعيل إلى الجوال السابق إدخاله.
- بعد إدخال الكود في الخانة المحددة يجب اختيار بيانات الدخول المراد استخدامهم.
- تدوين بيانات البريد الإلكتروني.
- تحديد نوع المستفيد سواء فرد أو شركة، وكذلك تحديد طريقة استلام بيانات الحساب حيث يمكن اختيار البريد الإلكتروني أو إرسالها إلى الجوال.
- الإشارة إلى موافقة العميل على الشروط والعهدات الموضوعة، والنقر على التالي.
- يتم إرسال كود تفعيل إلى الجوال وبمجرد إدخاله بالصفحة يتم إرسال البيانات الدخول حسب الطريقة التي قمت بتحديدها.
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