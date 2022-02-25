سعر فتح محفظة الراجحي الشروط وطريقة إنشاء المحفظة

سعر فتح محفظة الراجحي تعد من الأشياء الهامة التي تشغل بال العديد من المستخدمين داخل المملكة وذلك في حالة رغبتهم في معرفة كيف اسجل في تداول الراجحي والاطلاع على أرباح محفظة الراجحي حيث يوفر المصرف للعملاء إمكانية الاختيار من بين أكثر من محفظة، كما يجب على العملاء معرفة شروط فتح محفظة استثمارية في بنك الراجحي للتأكد من انطباقها عليهم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر فتح محفظة الراجحي وطريقة التقديم عليها.

سعر فتح محفظة الراجحي

للإجابة على التساؤل المطروح حول سعر فتح محفظة الراجحي فأن الأفراد الذين لديهم حساب استثماري لدى مصرف الراجحي يمكنهم الحصول على محفظة الراجحي بشكل مجاني، أما بخصوص الرسوم السنوية التي يتم سدادها لفتح محفظة التداول فتكون بقيمة 700 ريال، كما يوفر المصرف إمكانية فتح محفظة للعائد، ومحفظة للمكسب، وأخيرًا المحفظة المختلطة.

شروط فتح محفظة استثمارية في بنك الراجحي

قام مصرف الراجحي بوضع عدد من الشروط التي تنظم عملية إنشاء المحفظة الخاصة بالتداول داخل البنك وتتضمن تلك الشروط:

امتلاك المتقدم لحساب جاري بلبنك.

أن يكون لدى العميل بطاقة صرافة آلي خاصة بمصرف الراجحي.

وجود إثبات الهوية سواء للمواطن أو المقيم على أن تكون سارية المفعول.

أن يكون لدى العميل حساب عبر منصة أبشر.

ضرورة أن يكون العميل ضمن المسجلين بهاتف مصرف الراجحي.

وجود بريد إلكتروني نشط لدى العميل.

خطوات فتح محفظة استثمارية في الراجحي

يمكن لراغبي الحصول على المحفظة الاستثمارية المرور بما يلي: