أبشر النفاذ الوطني الموحد تسجيل دخول

أبشر النفاذ الوطني الموحد، حيث عملت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بعرض التفاصيل الخاصة بتسجيل الدخول الي منصة أبشر النفاذ الوطني الموحد، حتي يستطيع أي فرد أن يستفيد من جميع الخدمات الإلكترونية التي تتوفر من خلال منصة أبشر الإلكترونية، والتي يتم تقديمها للمواطنين بهدف إتمام معاملات تخص جميع الوافدين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وتهدف الوزارة الي توفير تطور ملحوظ بالخدمات التكنولوجية والعلمية بالبلاد، فتعد خدمة النفاذ الموحد للهوية أحد الأدوات التي من خلالها يتم إيجاد حلول لجميع المشاكل من جانب الجهات المعنية الحكومية، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول أبشر النفاذ الوطني الموحد.

أبشر النفاذ الوطني الموحد

يستطيع الأفراد أن يقوموا بتسجيل الدخول الي منصة أبشر النفاذ الوطني الموحد سواء مواطنين سعوديين أو مقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حتي تتم الاستفادة من كافة الخدمات المتوفرة من خلال من المنصة، حيث أن هذه المنصة تعمل علي الدمج والربط ما بين وزارة العمل وبين وزارة الداخلية السعودية وكذلك بين وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، ويتم تسجيل الدخول للأفراد للمنصة من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول مباشرة الي الموقع التالي: النفاذ الوطني الموحد.

الضغط على زر تسجيل الدخول المتوفر بأعلى الشاشة.

ثم النقر على زر تسجيل الدخول من خلال تبويب “النفاذ الوطني الموحد”.

يجب كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان الخاص بذلك.

كتابة رمز التحقق المرئي المتوفر بالشكل الظاهر بالشاشة.

ثم النقر على تبويب تسجيل الدخول.

سوف يصل رمز الدخول علي الجوال الشخصي حتي يتم تسجيل الدخول.

يتم كتابة الرمز في المكان الخاص بذلك.

الضغط علي تبويب “تأكيد”

كيف أوثق معلومات بالنفاذ الوطني؟

من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين وهي خدمة توثيق المعلومات عبر بوابة النفاذ الموحد، وتتم هذه الخدمة بتنفيذ الخطوات: