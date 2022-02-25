عروض التمويل الشخصي الراجحي الأوراق والشروط وطرق التقديم

عروض التمويل الشخصي الراجحي هي واحدة من أهم الخدمات المتميزة التي يوفرها مصرف الراجحي للعملاء الراغبين في الاستفادة من تمويل الراجحي الجديد 2022 والتعرف على أنواع قروض الراجحي المتوفرة لكل من المقيمين والمواطنين على حد سواء، كما يتيح أيضًا الراجحي إمكانية معرفة قيمة التمويل من خلال حاسبة التمويل الشخصي وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على عروض التمويل الشخصي الراجحي.

عروض التمويل الشخصي الراجحي

يتم توفير عروض التمويل الشخصي الراجحي لكافة العملاء في حالة انطباق شروط الحصول على التمويل الشخصي الراجحي عليهم والتي تتضمن التمويل الشخصي وطني والذي يمكن الاستفادة منه في حالة توافر الآتي:

أن يكون عمر العميل لا يتجاوز 60 عامًا في حالة كان من الموظفين، أما في حالة العملاء المتقاعدين فيمكن أن يصل سن الحصول على التمويل إلى 70 عامًا وذلك وقت سداده لأخر قسط من القرض.

ضرورة العمل بأي من الجهات المعتمدة داخل المصرف.

لإتاحة التمويل للسعوديين ينبغي أن يبدأ راتبهم من 2000 ريال، أما المتقاعدين فبحد أدني 1900 ريال.

يمكن الحصول على التمويل للمقيمين شريطة بدء راتبهم من 5000 ريال.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي

هناك عدد من الأوراق التي يجب أن يوفرها العميل للبنك لإتمام إجراءات الحصول على التمويل الشخصي وهي:

إثبات الهوية للمواطن أو المقيم على أن تكون سارية.

جواب مُصدر عن طريق جهة العمل ببيانات الراتب.

إحضار جواب تثبيت الراتب.

ملئ النموذج الخاص بطلب التمويل.

خطوات الحصول على تمويل الراجحي وطني